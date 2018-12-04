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В Слуцке открылась группа ЛФК «Спиналька» для реабилитации ребенка и проводится набор в танцевальную группу хип-хопа

05.12.2018 — Разное | Слуцк Город  
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В Слуцке открылась группа ЛФК «Спиналька» для реабилитации ребенка и проводится набор в танцевальную группу хип-хопа

Если у Вашего ребенка плоскостопие, нарушение осанки, сколиозы - предлагаем курс  корригирующей гимнастики в нашей школе сколиоза и остеокинезитерапии. 

Наша методика:

  • локально для оздоровления
  • грамотные рекомендации
  • коррекция осанки

Адрес: ул. Монахова, 7 (здание городской бани).

Телефон: 8029 63 68 912

В Слуцке открылась группа ЛФК «Спиналька» для реабилитации ребенка и проводится набор в танцевальную группу хип-хопа

Объявляется набор в танцевальные группу направления HIP-HOP. Возраст 12-16 лет.

Танцуй, пока звучит музыка. Танцуй так, как будто на тебя никто не смотрит. Просто танцуй и получай удовольствие! Те, кто в танцевальной теме GO к нам. Давайте заставим улицы нашего города танцевать.  Будем создавать крутую атмосферу вместе.

Адрес: ул. Монахова, 7 (здание городской бани).

Телефон: 8029 63 68 912

 
 
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Если у Вашего ребенка плоскостопие, нарушение осанки, сколиозы - предлагаем курс корригирующей гимнастики в нашей школе сколиоза и остеокинезитерапии.
 
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