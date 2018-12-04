В Слуцке открылась группа ЛФК «Спиналька» для реабилитации ребенка и проводится набор в танцевальную группу хип-хопа





Если у Вашего ребенка плоскостопие, нарушение осанки, сколиозы - предлагаем курс корригирующей гимнастики в нашей школе сколиоза и остеокинезитерапии.

Наша методика:

локально для оздоровления

грамотные рекомендации

коррекция осанки

Адрес: ул. Монахова, 7 (здание городской бани).

Телефон: 8029 63 68 912





Объявляется набор в танцевальные группу направления HIP-HOP. Возраст 12-16 лет.

Танцуй, пока звучит музыка. Танцуй так, как будто на тебя никто не смотрит. Просто танцуй и получай удовольствие! Те, кто в танцевальной теме GO к нам. Давайте заставим улицы нашего города танцевать. Будем создавать крутую атмосферу вместе.

Адрес: ул. Монахова, 7 (здание городской бани).

Телефон: 8029 63 68 912