57 водителей оштрафованы за летние шины на дорогах Могилевской области за несколько первых дней зимы.

Штраф за летнюю резину — 0,5 базовой величины. За использование изношенной зимней резины, высота рисунка протектора которой менее 4 миллиметров, также предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 1 базовой величины.

Зимняя резина с 1 декабря по 1 марта обязательное требование для автомобилистов. Поэтому, либо надо поменять шины, либо — поставить авто на прикол до весны. Особое внимание инспекторов приковано к общественному транспорту, в частности к маршруткам и к транспорту предприятий и организаций. Требования к зимней резине, по словам инспекторов, особые. Она должна быть с маркировкой в виде горной вершины с тремя пиками, со снежинкой внутри, либо со специальными знаками.