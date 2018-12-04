ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

57 водителей оштрафованы за летние шины на дорогах Могилевской области

05.12.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
Размер текста:
A
A
A
57 водителей оштрафованы за летние шины на дорогах Могилевской области57 водителей оштрафованы за летние шины на дорогах Могилевской области за несколько первых дней зимы. 
Штраф за летнюю резину — 0,5 базовой величины.  За использование изношенной зимней резины, высота рисунка протектора которой менее 4 миллиметров, также предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 1 базовой величины.
Зимняя резина с 1 декабря по 1 марта обязательное требование для автомобилистов. Поэтому, либо надо поменять шины, либо — поставить авто на прикол до весны. Особое внимание инспекторов приковано  к общественному транспорту, в частности к маршруткам и к транспорту предприятий и организаций. Требования к зимней резине, по словам инспекторов, особые. Она должна быть с маркировкой в виде горной вершины с тремя пиками, со снежинкой внутри, либо со специальными знаками.
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
57 водителей оштрафованы за летние шины на дорогах Могилевской области за несколько первых дней зимы.  Штраф за летнюю резину —
 
Новости дня
Новости разные
 
Рецепт приготовления улиток. Мастер-класс от белорусских фермеров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика