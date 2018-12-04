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Мини-футболисты сборной Беларуси разгромили израильтян в товарищеском матче

05.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Сборная Беларуси по мини-футболу в первом товарищеском матче разгромила команду Израиля. Счет встречи – 7:1 в пользу хозяев площадки, передает «МИР 24» со ссылкой на агентство БЕЛТА.

Как отмечается, поединок проходил в лидском спорткомплексе «Олимпия».  Подопечные Андрея Толмача имели подавляющее преимущество, выигрывая к перерыву 4:0.

Во втором тайме белорусы отправили в ворота израильтян еще три мяча, пропустив лишь один. В составе победителей голы забили Дмитрий Шимановский, Игорь Щербич, Евгений Чернейко, Александр Белый, Антон Гусаков, Иван Сергиеня, а также Руслан Лазюк.

В среду в Борисове состоится второй спарринг между этими командами.



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Поединок проходил в лидском спорткомплексе «Олимпия». Подопечные Андрея Толмача имели подавляющее преимущество, выигрывая к перерыву 4:0.
 
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