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Мужчина сдал квартиру сразу двум жильцам, но сам не собирался из нее выселяться

05.12.2018 12:30 — Разное | Tut.by  
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Минчанин сдал свою квартиру одновременно двум жильцам, но в итоге ни один из них не мог заселиться, так как там оставался жить хозяин квартиры. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Неработающий 40-летний минчанин разместил в интернете объявление о сдаче квартиры в аренду за 250 долларов с условием — ухаживать за кошками, которые жили там. Два человека откликнулись и договорились о встрече, чтобы посмотреть жилье. Первый потенциальный квартиросъемщик согласился на условия и отдал залог в размере 200 долларов. В этот же день квартиру посмотрел еще один молодой человек, который оставил залог в размере 200 рублей. Но заселиться в новое жилье ни один ни второй так и не смогли.

Первому несостоявшемуся жильцу позвонила жена собственника и рассказала, что ее муж и сам проживает в этой квартире и сдавать ее не собирается. Женщина посоветовала вернуть деньги, но муж смог отдать только 100 долларов, а остальные 100 уже потратил. Тогда обманутый жилец обратился в милицию.

Второй молодой человек приехал заселяться в арендованную квартиру с вещами, но собственник его даже не пустил на порог и вызвал милицию, сказав, что неизвестные ломятся к соседям.

В ГУВД сообщают, что хозяин квартиры ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи и незаконный оборот наркотиков. После инцидента с квартиросъемщиками в отношении 40-летнего хозяина квартиры возбуждены уголовные дела по статье 209 («Мошенничество»).

 
 
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