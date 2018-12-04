Смотрите, какие стройматериалы вошли в список самых токсичных. Есть неожиданные варианты

При строительстве и ремонте кто-то выбирает материалы на натуральной основе, кто-то — их синтетические аналоги. Синтетические аналоги строительных и отделочных материалов бывают разными. Они дешевле природных, а по качеству бывают ничем не хуже. Тем не менее не все искусственные стройматериалы одинаково безвредны для человеческого организма. РБК опубликовал список строительных материалов, которые представляют наибольшую опасность для здоровья и рассказал, что с ними не так. Например, в список неожиданно попал ламинат. Правда, самый дешевый. Смотрите, что еще не советуют использовать.



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Синтетические теплоизолянты

Такие теплоизоляционные материалы, как пенополистирол и полиуретан, популярны из-за относительно невысокой цены, низкой теплопроводности и удобства в использовании. Однако они небезопасны и могут стать причиной повышенной концентрации вредных соединений в воздухе. Под влиянием тепла, света, кислорода, озона, воды и других факторов полимерные материалы начинают окисляться и разлагаться. Например, пенопласт выделяет высокотоксичный стирол даже при комнатной температуре. От микродоз этого вещества страдают сердце, печень, слизистые оболочки, женское здоровье.

Еще большую опасность такие теплоизолянты представляют при воспламенении. Стоит вспомнить крупный пожар, случившийся в пермском клубе «Хромая лошадь» в 2009 году. Тогда причиной гибели многих людей стало отравление едким дымом, содержавшим синильную кислоту. Под действием открытого огня его выделяли сэндвич-панели из пенополистирола, который использовался для звукоизоляции. В некоторых случаях при горении полимерных материалов образуется фосген — удушающее отравляющее вещество, которое активно применялось в Первую мировую войну.



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Дешевые краски и лаки

Лакокрасочная продукция изготавливается с использованием различных наполнителей и добавок, летучих растворителей. Среди них — ацетон, бензин, спирты. В состав некоторых красок входят соединения ртути, свинец и токсичные промышленные отходы. Попадая в человеческий организм через дыхательные пути, кожу и пищеварительный тракт, они ухудшают самочувствие. В том числе вызывают приступы одышки и бронхиальной астмы, раздражение слизистой глаз и носовых пазух, головокружение, тошноту, потерю координации движений. При этом отравление может наступать не только в момент нанесения краски, но и после ее полного высыхания.

К тому же многие лаки, краски и эмали являются опасными горючими материалами. С той же легкостью вспыхивает большинство растворителей, а их пары имеют свойство взрываться. При выборе лакокрасочных материалов важно внимательно изучить состав на этикетке. Используйте только ту продукцию, которая предназначена для внутренних работ. Предпочтение лучше отдать более безопасным водоэмульсионным составам. В качестве основы в них используется обычная вода. А при работе с краской не забывайте надевать специальный респиратор и чаще проветривать помещение.

Линолеум и виниловые обои

Влияния изделий из ПВХ на здоровье — одна из самых обсуждаемых тем строительных форумов. Поливинилхлорид используют для изготовления пластиковых окон, линолеума, труб, сайдинга, плинтусов и других элементов отделки. Сам по себе этот материал безвреден — опасность представляют продукты его разложения. В том числе различные химические добавки, которые позволяют улучшить характеристики готовых изделий. При контакте с огнем поливинилхлорид выделяет диоксин, кадмий, фенол, фталаты, формальдегид и другие высокотоксичные вещества. Они могут вызывать поражения печени и почек, провоцировать бесплодие и раковые опухоли.

Модные виниловые обои тоже производят из ПВХ. Они плотные, практичные и легко переносят влажную уборку. Однако такие обои не рекомендуется использовать для оформления кухни, детской, ванной комнаты и помещений с плохой вентиляцией. Высокая влажность и близость источников тепла ускорят их разрушение и спровоцируют появление едких испарений. Даже при небольшом нагревании изделия низкого качества начинают размягчаться и выделять опасный для здоровья винилхлорид. Резкий запах — первый признак недоброкачественности изделия. А еще материалы из ПВХ не пропускают воздух, поэтому использовать их нужно умеренно.



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Дешевый ламинат

Ламинат — популярный аналог дорогостоящего паркетного настила и массивной доски. Он обладает хорошими эксплуатационными свойствами, выглядит стильно и современно. Часто покупатели выбирают его из-за высокого содержания натуральных древесных опилок и стружек. Однако ламинатный пол не так безопасен, как кажется. При изготовлении защитного верхнего слоя производители обычно используют синтетические вещества с незначительным содержанием фенола, формальдегида, толуола. В нормальных условиях это не угрожает здоровью — газ высокой токсичности выделяется при возгорании.

Однако не весь ламинат одинаково безопасен. Недобросовестные поставщики добавляют формальдегид в значительно больших концентрациях, чем обычно. Как правило, такое покрытие отличается неприятным резким запахом и низкой ценой. Перед покупкой ламината обратите внимание на сертификат безопасности и упаковку. Маркировка с обозначением Е2 и Е3 предупреждает о повышенном содержании токсичного газа. Использовать подобный материал в помещениях с постоянным пребыванием людей нельзя. А о монтировании таких ламелей в систему теплого пола лучше вообще забыть.

Шифер

Асбестоцементный шифер — распространенное кровельное покрытие. Однако входящее в его состав асбестовое волокно является одним из сильнейших канцерогенов. Под воздействием солнечного излучения, влаги и многократных перепадов температур спрессованные волокна распадаются на мельчайшие частицы и образуют асбестовую пыль. Попадая через дыхательную и пищеварительную системы в организм человека, она не растворяется и практически не выводится из него. Как результат — воспалительные процессы и образование опухолей.

Первые 10−15 лет с момента изготовления этот стройматериал не несет угрозы. Опасность представляет именно старый шифер. При этом неважно, лежит он на крыше, в стопках на земле, используется для засыпки грунтовых дорог или заменяет забор на дачном участке. Увеличить срок службы шифера и снизить вредное воздействие можно, нанеся слой специальной краски. А еще лучше поменять асбестосодержащие составляющие на безопасные альтернативные материалы. От этого минерала полностью отказались в 63 странах, включая Евросоюз.



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Гранит и стекловолокно

Некоторые стройматериалы обладают радиационными свойствами. Например, силикатный кирпич, стекловолокно и фосфогипс. Нередко вредные качества приписывают бетону, который произведен с добавлением гранитного щебня. Природный гранит действительно содержит незначительное количество радиоактивных элементов. При этом опасен не столько сам камень, сколько выделяемый им токсичный газ радон. Однако уровень этого излучения не превышает допустимых норм — горная порода проходит проверку еще в карьерах, а затем исследуется в специальных лабораториях.

Если показатель радиоактивности превышен — камень отбракуют. Чтобы исключить любые риски, при покупке гранита следует избегать нелегальных продавцов и производителей, проверять лицензию фирмы и просить показать свидетельство радиационного качества. Также стоит учитывать, что при нагревании гранит производит более сильное излучение и радон начинает выделяться интенсивнее. Поэтому, если есть сомнения, для облицовки балкона и укладки камина все-таки лучше выбрать более безопасный материал. Например, мрамор.