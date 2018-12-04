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Новый клип Басты и Алсу снимали в Минске. В кадр попали ресторан и тусовочная улица
Недавно на YouTube-канале Gazgolder появился клип на песню Басты и Алсу «Мы с тобой». Продакшеном ролика занималась белорусская студия Partizan. Несколько сцен в клипе снимались на столичной улице Октябрьской, еще одной локацией стал ресторан на Городском Валу Bistro de Luxe.
Bistro de Luxe можно увидеть в ролике на тайминге 0:40 и далее, Октябрьскую — 2:05 и далее.
В центре сюжета — история двух коллег-актеров, которые сближаются на съемочной площадке, а после команды «стоп, снято» каждый возвращается в свою обычную жизнь. Парень встречается со своей девушкой, думая при этом о партнерше. Девушка в это время плачем в гримерке.
Отметим, что Partizan Production работали с Бастой над клипом на песню «Папа What’s Up». Белорусская продакшн-студия также сотрудничала с «Ленинградом» («Отпускная», «Бомба», «Никола») и Полиной Гагариной («Танцуй со мной»).
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1 декабря в приложении «Афиша TUT.BY»
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Partizan Production работали с Бастой над клипом на песню «Папа What's Up». Белорусская продакшн-студия также сотрудничала с «Ленинградом» («Отпускная», «Бомба», «Никола») и...
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