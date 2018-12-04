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Новый клип Басты и Алсу снимали в Минске. В кадр попали ресторан и тусовочная улица

05.12.2018 12:23 — Разное | Tut.by  
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Недавно на YouTube-канале Gazgolder появился клип на песню Басты и Алсу «Мы с тобой». Продакшеном ролика занималась белорусская студия Partizan. Несколько сцен в клипе снимались на столичной улице Октябрьской, еще одной локацией стал ресторан на Городском Валу Bistro de Luxe.

Bistro de Luxe можно увидеть в ролике на тайминге 0:40 и далее, Октябрьскую — 2:05 и далее.

В центре сюжета — история двух коллег-актеров, которые сближаются на съемочной площадке, а после команды «стоп, снято» каждый возвращается в свою обычную жизнь. Парень встречается со своей девушкой, думая при этом о партнерше. Девушка в это время плачем в гримерке.

Отметим, что Partizan Production работали с Бастой над клипом на песню «Папа What’s Up». Белорусская продакшн-студия также сотрудничала с «Ленинградом» («Отпускная», «Бомба», «Никола») и Полиной Гагариной («Танцуй со мной»).

Баста уже анонсировал свое выступление в Минске в 2019 году. Он выступит 9 ноября. КУПИТЬ БИЛЕТ

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1 декабря в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на церемонию вручения ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон», которая пройдет 9 декабря в «Минск-Арене». Счастливчикам билеты достанутся бесплатно. Победители будут объявлены 7 декабря.

 
Теги: Минск
 
 
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Partizan Production работали с Бастой над клипом на песню «Папа What's Up». Белорусская продакшн-студия также сотрудничала с «Ленинградом» («Отпускная», «Бомба», «Никола») и...
 
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