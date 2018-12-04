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«Яндекс.Телефон» представлен официально

05.12.2018 12:17 — Разное | Tut.by  
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«Яндекс» сегодня официально представил новое устройство — смартфон под названием «Яндекс.Телефон». Покупателям аппарата сделают скидки на различные сервисы компании.


Смартфон выполнен из стекла и металла и оснащается дисплеем диагональю в 5,65 дюйма. Разрешение панели — 2160 на 1080 пикселей, матрица — IPS. Выреза в верхней части экрана нет.


Процессором выступает Qualcomm Snapdragon 630, который дополняется 4/64 ГБ памяти. Встроенное хранилище расширяется через карты microSD. Емкость аккумулятора — 3050 мАч. На задней стороне устройства, кроме сканера отпечатков пальцев, есть сдвоенная основная камера на 16 и 5 Мп. Фронтальный селфи-модуль — 5-мегапиксельный.

Аппарат поддерживает установку двух SIM-карт, подзаряжается от порта USB-C и работает на Android 8.1. Кроме того, в систему интегрирован голосовой помощник «Алиса» и сервис «Яндекс.Справочник» с номерами различных организаций по всей России. Из дополнительных плюсов — выделенный аудиочип.


Кроме того, покупателям «Яндекс.Телефона» предложат целый набор бонусов. Каждому достанется 500 российских рублей (7,5 доллара) на счет в «Яндекс.Деньгах», а также 10-процентный кешбэк в течение трех месяцев на сумму до 2000 российских рублей (30 долларов).

Кроме того, покупатели получат промокод на 300 российских рублей (4,5 доллара) в «Яндекс.Такси» и полугодовую бесплатную подписку на сервисы «Яндекс.Плюс», в которую входит «Яндекс.Музыка».


В России «Яндекс.Телефон» будет продаваться за 17 990 российских рублей (270 долларов) с завтрашнего дня. В продаже также появятся разноцветные чехлы.

О сроках появления «Яндекс.Телефона» в официальной продаже в Беларуси пока не сообщается.

 
 
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О сроках появления «Яндекс.Телефона» в официальной продаже в Беларуси пока не сообщается.
 
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