«Яндекс.Телефон» представлен официально

«Яндекс» сегодня официально представил новое устройство — смартфон под названием «Яндекс.Телефон». Покупателям аппарата сделают скидки на различные сервисы компании.





Смартфон выполнен из стекла и металла и оснащается дисплеем диагональю в 5,65 дюйма. Разрешение панели — 2160 на 1080 пикселей, матрица — IPS. Выреза в верхней части экрана нет.





Процессором выступает Qualcomm Snapdragon 630, который дополняется 4/64 ГБ памяти. Встроенное хранилище расширяется через карты microSD. Емкость аккумулятора — 3050 мАч. На задней стороне устройства, кроме сканера отпечатков пальцев, есть сдвоенная основная камера на 16 и 5 Мп. Фронтальный селфи-модуль — 5-мегапиксельный.

Аппарат поддерживает установку двух SIM-карт, подзаряжается от порта USB-C и работает на Android 8.1. Кроме того, в систему интегрирован голосовой помощник «Алиса» и сервис «Яндекс.Справочник» с номерами различных организаций по всей России. Из дополнительных плюсов — выделенный аудиочип.





Кроме того, покупателям «Яндекс.Телефона» предложат целый набор бонусов. Каждому достанется 500 российских рублей (7,5 доллара) на счет в «Яндекс.Деньгах», а также 10-процентный кешбэк в течение трех месяцев на сумму до 2000 российских рублей (30 долларов).

Кроме того, покупатели получат промокод на 300 российских рублей (4,5 доллара) в «Яндекс.Такси» и полугодовую бесплатную подписку на сервисы «Яндекс.Плюс», в которую входит «Яндекс.Музыка».





В России «Яндекс.Телефон» будет продаваться за 17 990 российских рублей (270 долларов) с завтрашнего дня. В продаже также появятся разноцветные чехлы.

О сроках появления «Яндекс.Телефона» в официальной продаже в Беларуси пока не сообщается.