Четыре автомобиля столкнулись на ул.Московской в Минске

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5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре машины столкнулись на улице Московской в Минске, по предварительным данным, имеются пострадавшие. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Октябрьского района Минска Виктория Царук.

Автомобиль BMW двигался со стороны улицы Чкалова в направлении проспекта Независимости. "По предварительной информации, водитель в районе улицы Московская, 14 выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с тремя автомобилями. Имеются пострадавшие в ДТП", - рассказала Виктория Царук. Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, делается все, чтобы оперативно восстановить движение.

В районе аварии значительно затруднено передвижение транспорта. ГАИ просит водителей учитывать эту информацию.-0-