Курсы валют и криптовалют на сегодня

Российский рубль обвалился на старте торгов, биткойн -142.52.
Курс доллара подскочил сразу на 0,0100 рубля до 2,1380 BYN/USD. За предыдущие четыре торговые сессии курс доллара упал на 0,0191 рубля.
Средневзвешенный курс евро упал на 0,0033 рубля до 2,4198 BYN/EUR.
Средневзвешенный курс российского рубля рухнул на 0,0149 рубля до 3,1890 BYN/100 RUB до минимума почти за три недели.
Bitcoin − 3877.94$ (-142.52);
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