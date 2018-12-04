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Курсы валют и криптовалют на сегодня

05.12.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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Российский рубль обвалился на старте торгов, биткойн -142.52.

Курс доллара подскочил сразу на 0,0100 рубля до 2,1380 BYN/USD. За предыдущие четыре торговые сессии курс доллара упал на 0,0191 рубля.

Средневзвешенный курс евро упал на 0,0033 рубля до 2,4198 BYN/EUR.

Средневзвешенный курс российского рубля рухнул на 0,0149 рубля до 3,1890 BYN/100 RUB до минимума почти за три недели.

Bitcoin − 3877.94$ (-142.52);

Bitcоin Cash/ВСС – 174.51$ (-10.62);

DigitalCash − 82.29$ (-5.65);

Еthеreum − 107.54$ (-4.42);

ZCаsh − 72.38$ (-1.68);

Monеro − 54.86$ (-1.97).


 
 
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Российский рубль обвалился на старте торгов, биткойн -142.52.
 
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