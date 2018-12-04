04.12.2018 года около 17:10 часов в г.Барановичи произошло дорожно-транспортное происшествие.



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По предварительной информации: 54-летний жительница г.Барановичи, управляя автомобилем марки «Тайота RAV4», двигалась по ул. Доменикана, со стороны проспекта Советского в направлении ул. Изумрудной. При повороте налево на ул.Вильчковского водитель не предоставила преимущество в движении автомобилю марки «Мазда 323», под управлением 51-летнего жителя д. Новая Мышь Барановичского района, двигавшегося по ул. Доменикана, со стороны ул. Изумрудной в направлении проспекта Советского, и совершила с ним столкновение.



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В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения. По факту ДТП проводится проверка.