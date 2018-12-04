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На ул.Красногвардейской в Бресте сбили женщину-пешехода

05.12.2018 12:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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04.12.2018 года около 07:15 часов в г.Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61256.php

На ул.Красногвардейской в Бресте сбили женщину-пешехода

По предварительной информации: летний брестчанин, управляя автомобилем марки «Вольво», двигался по ул.Красногвардейской, в направлении от ул.Брестских Дивизий к ул.Радужной. На перекрестке с ул.Линейной водитель совершил наезд на 49-летнюю женщину-пешехода, которая пересекала проезжую часть ул.Красногвардейской по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево относительно движения автомобиля марки «Вольво». В результате ДТП женщина с травмами доставлена в УЗ «Брестская центральная городская больница». По факту ДТП проводится проверка.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61256.php

На ул.Красногвардейской в Бресте сбили женщину-пешехода


Уважаемые участники дорожного движения! Помните, перед переходом проезжей части пешеход обязан убедиться в безопасности своего перехода, а водители перед подъездом к переходу обязаны двигаться с такой скоростью, чтобы в случае появления пешехода остановиться и пропустить пешего участника дорожного движения! Заранее прогнозируйте дорожную обстановку, соблюдайте Правила дорожного движения и берегите себя!

 
Теги: Брест
 
 
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04.12.2018 года около 07:15 часов в г.Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: летний брестчанин, управляя автомобилем марки...
 
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