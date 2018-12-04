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На ул.Красногвардейской в Бресте сбили женщину-пешехода
05.12.2018 12:54 — Разное | Виртуальный Брест
04.12.2018 года около 07:15 часов в г.Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации: летний брестчанин, управляя автомобилем марки «Вольво», двигался по ул.Красногвардейской, в направлении от ул.Брестских Дивизий к ул.Радужной. На перекрестке с ул.Линейной водитель совершил наезд на 49-летнюю женщину-пешехода, которая пересекала проезжую часть ул.Красногвардейской по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево относительно движения автомобиля марки «Вольво». В результате ДТП женщина с травмами доставлена в УЗ «Брестская центральная городская больница». По факту ДТП проводится проверка.
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04.12.2018 года около 07:15 часов в г.Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: летний брестчанин, управляя автомобилем марки...
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