В Бресте на ул. Суворова водитель на «ДЭУ» совершил наезд на 14-летнего пешехода

04.12.2018 года около 07:20 часов в г.Бресте произошла дорожная авария. По предварительной информации: 24-летний брестчанин, управляя автомобилем марки «ДЭУ», двигался от дома №103А по ул.Суворова к ул.Суворова. Напротив дома №75 по ул.Суворова водитель совершил наезд на 14-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП мальчик госпитализирован в УЗ «Брестская детская областная больница». По факту ДТП проводится проверка.



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Уважаемые участники дорожного движения! Помните, что дорога – это территория, где в равной степени пересекаются интересы водителей и пешеходов, поэтому всем нужно помнить как о своих правах, так и обязанностях. Пешеход обязан убедиться в безопасности своего перехода, а водители перед подъездом к переходу обязаны двигаться с такой скоростью, чтобы в случае появления пешехода остановиться и пропустить пешего участника дорожного движения! Будьте внимательнее друг к другу на дороге!



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Уважаемые родители! Ежедневно напоминайте детям элементарные правила безопасного поведения на дороге! Дети должны знать и помнить, что переходить дорогу необходимо по пешеходному переходу и исключительно убедившись в безопасности перехода!