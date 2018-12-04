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В Бресте на ул. Суворова водитель на «ДЭУ» совершил наезд на 14-летнего пешехода
05.12.2018 12:54 — Разное | Виртуальный Брест
04.12.2018 года около 07:20 часов в г.Бресте произошла дорожная авария. По предварительной информации: 24-летний брестчанин, управляя автомобилем марки «ДЭУ», двигался от дома №103А по ул.Суворова к ул.Суворова. Напротив дома №75 по ул.Суворова водитель совершил наезд на 14-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП мальчик госпитализирован в УЗ «Брестская детская областная больница». По факту ДТП проводится проверка.
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04.12.2018 года около 07:20 часов в г.Бресте произошла дорожная авария. По предварительной информации: 24-летний брестчанин, управляя автомобилем марки «ДЭУ», двигался от...
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