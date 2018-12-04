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У жителя Пинска изъяли около 1 кг марихуаны
05.12.2018 12:54 — Разное | Виртуальный Брест
20 ноября возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств в отношении неработающего пинчанина. В ходе его расследования оперативники получили информацию, что еще один житель райцентра хранит дома наркотики.
Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко рассказал:
- При обыске дома у 25-летнего подозреваемого обнаружено и изъято 714,97 грамма высушенной марихуаны. С его слов - для личного употребления. Гражданин нигде не работал, состоял на учете как наркозависимый. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В отношении него также возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан и помещен в изолятор временного содержания Пинского ГОВД.
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20 ноября возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств в отношении неработающего пинчанина. В ходе его расследования оперативники...
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