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В Бресте в результате ДТП на ул.Октябрьской Революции пострадали дети
05.12.2018 12:54 — Разное | Виртуальный Брест
04.12.2018 года около 07:50 часов в г.Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации: 34-летний брестчанин, управляя автомобилем марки «Лексус», двигался по ул.Октябрьской Революции по направлению от ул.28 Июля к ул.Волгоградской. Напротив дома №23 по ул.Октябрьской Революции, при возникновении препятствия для движения в виде стоящего в попутном направлении автомобиля, водитель не принял меры для снижения скорости вплоть до остановки и совершил столкновение с автомобилем марки «Вольво», под управлением 36-летней женщины. В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля «Вольво»: 8-летняя и 13-летняя девочки, которые госпитализированы в УЗ «Брестская детская областная больница».
По факту ДТП проводится проверка. Водитель автомобиля марки «Лексус» привлекался к административной ответственности за нарушения
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04.12.2018 года около 07:50 часов в г.Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 34-летний брестчанин, управляя автомобилем...
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