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В Бресте в результате ДТП на ул.Октябрьской Революции пострадали дети

05.12.2018 12:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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04.12.2018 года около 07:50 часов в г.Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61253.php

В Бресте в результате ДТП на ул.Октябрьской Революции пострадали дети

По предварительной информации: 34-летний брестчанин, управляя автомобилем марки «Лексус», двигался по ул.Октябрьской Революции по направлению от ул.28 Июля к ул.Волгоградской. Напротив дома №23 по ул.Октябрьской Революции, при возникновении препятствия для движения в виде стоящего в попутном направлении автомобиля, водитель не принял меры для снижения скорости вплоть до остановки и совершил столкновение с автомобилем марки «Вольво», под управлением 36-летней женщины. В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля «Вольво»: 8-летняя и 13-летняя девочки, которые госпитализированы в УЗ «Брестская детская областная больница».

По факту ДТП проводится проверка. Водитель автомобиля марки «Лексус» привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 54 раза, 32 из которых за превышение установленной скорости движения.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61253.php

В Бресте в результате ДТП на ул.Октябрьской Революции пострадали дети


Уважаемые водители! Чем выше скорость, тем тяжелее последствия ДТП, которые никогда не позволят оправдать безрассудность водителя, чем бы он ни мотивировал свои действия. Соблюдайте установленный скоростной режим! Не думайте, что, превысив скорость, вы приедете к месту назначения быстрее! Если "лихачество" для вас — норма жизни и безопасность других участников движения для вас не важна, то задумайтесь хотя бы о возможности ближайшие месяцы ходить пешком.

 
Теги: Брест
 
 
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04.12.2018 года около 07:50 часов в г.Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 34-летний брестчанин, управляя автомобилем...
 
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