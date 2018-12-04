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«Прямые телефонные линии» 8 декабря в Бресте
05.12.2018 12:54 — Разное | Виртуальный Брест
8 декабря 2018 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Бреста проведет первый заместитель председателя городского исполнительного комитета
«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 21 03 86.
8 декабря 2018 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Ленинского района г. Бреста проведет первый заместитель главы администрации Ленинского района г. Бреста Царук Игорь Георгиевич.
«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 21 06 12.
8 декабря 2018 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Московского района г. Бреста проведет первый заместитель главы администрации Московского района города Бреста Метлицкий Вячеслав Валерьевич.
«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 42 40 77.
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8 декабря 2018 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Бреста проведет первый заместитель председателя городского исполнительного комитета Кравчук...
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