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Обучение безопасности в игровой форме от «Энергонадзор»
05.12.2018 12:54 — Разное | Виртуальный Брест
28 ноября 2018 года филиалом «Энергонадзор» РУП «Брестэнерго» в г. Столине открыта обучающая площадка по вопросам профилактики электротравматизма. В образовательном центре безопасности детям и взрослым в познавательной форме прививаются основы безопасного поведения в тех или иных ситуациях. Обучение построено на принципах игры, на зрелищных эффектах, непредсказуемости сценария и результата.
На учебных стендах Энергонадзора представлены стенды, на которых приведены основные примеры по устройству электропроводки в жилых домах, безопасной эксплуатации бытовых электрических приборов, а также примеры часто встречающихся нарушений, которые могут привести к несчастным случаям.
Недостаточная осведомленность населения в вопросах безопасной эксплуатации электрических устройств в быту зачастую приводит к трагедиям. Несчастные случаи, пожары часто происходят из-за несоблюдения правил устройства электроустановок, а также вследствие нарушения требований по эксплуатации электрических приборов.
Обучение основам электробезопасности – это невидимый процесс, имеющий формирующее и долгосрочное влияние на граждан. Обучение в центре позволит выработать безопасное поведение людей, и исключить возникновение рискованных ситуаций по их вине.
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