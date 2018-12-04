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7 декабря в Бресте откроется тридцать восьмой магазин «Корона»

05.12.2018 12:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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7 декабря в Бресте пройдет открытие тридцать восьмого магазина «Корона», а 8 декабря – праздничное мероприятие, посвященное открытию!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61250.php

7 декабря в Бресте откроется тридцать восьмой магазин «Корона»

Магазин «Корона», расположившийся по адресу: г. Брест, ул. Московская, 273В на месте бывшего ТЦ «Интерспар», откроет свои двери для первых посетителей уже в эту пятницу – 7 декабря. Новый торговый объект находится в ТЦ «Корона» (бывший «Интерспар»), в оживленной части города и обязательно станет востребованным местом для совершения приятных и выгодных покупок.

В новом магазине представлены товары продовольственной и непродовольственной группы, а также фирменные отделы собственного производства. Рядом с торговым центром есть большая и удобная автомобильная парковка. В новом магазине, как и во всей сети, действует дисконтная программа «Магазин приятных покупок», которая позволит покупателям экономить до 5% на покупках.

Но и это не все сюрпризы для жителей Бреста! Специально к открытию 8 декабря с 13:00 до 20:00 «Корона» подготовила развлекательную шоу-программу, где каждый найдет себе занятие по душе. Каждый посетитель сможет поучаствовать в развлекательном шоу клоуна, сделать веселые фотографии на память в фотозоне и порадовать себя и маленьких гостей праздника аквагримом. И это еще не все!На территории возле торгового центра «Корона» и внутри будет располагаться множество локаций, которые создадут атмосферу незабываемого праздника:

· увлекательная шоу-программа;

· выступление кавер-бэнда;

· конкурсы и призы;

· азотное шоу;

· Дед Мороз и Снегурочка;

· аттракционы VR-reality;

· сладкие угощения;

· праздничный фейерверк в 19:30;

· розыгрыш LED-телевизора LG.

Ждем вас на открытие ТЦ «Корона» 7 декабря в 9:00 и на праздник в честь открытия 8 декабря в 13:00 по адресу: г. Брест, ул. Московская, 273В!

· Справка о компании:

ООО «Табак-инвест» — одно из самых динамично развивающихся предприятий в Республике Беларусь. Приоритетной политикой компании «Табак-инвест» является продажа продуктов и товаров высокого качества, следование актуальным тенденциям развития отрасли и соответствие запросам потребителей.

«Табак-инвест» включает в себя следующие подразделения:

· 12 торговых центров «Корона» в разных регионах Республики Беларусь, в том числе торговый центр «Замок», включающий в себя ледовый каток, 3D-кинотеатр, центр мебели и товаров для дома «Замок НОМЕ», детские развлекательные центры «Discovery XL» и «Discovery MAXI». Сеть из 27 магазинов и супермаркетов «Корона».

· Магазины стильной одежды и обуви «Модный Молл».

· Магазины бытовой техники и электроники «Корона Техно».

· Сеть заведений общественного питания, среди которых кафе и ресторан «Амстердам»; рестораны быстрого питания «Пит Stop», рестораны быстрого обслуживания «Belvedere» и «Папараць Кветка».

Robinson Club – загородный гостинично-развлекательный комплекс на берегу Минского моря в 7 километрах от Минска.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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7 декабря в Бресте пройдет открытие тридцать восьмого магазина «Корона», а 8 декабря – праздничное мероприятие, посвященное открытию! Магазин «Корона»,...
 
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