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Провалившегося под лед 10-летнего мальчика из Дрогичинского района выписали из больницы
05.12.2018 12:54 — Разное | Виртуальный Брест
10-летнего жителя Дрогичина, который
Фото: МЧС
Здоровье Ильи опасений у медиков не вызывает. В медучреждение он поступил 2 декабря. После 6 часов в реанимации мальчика перевели в детское отделение, а 3 декабря выписали.
Напомним, 2 декабря школьник провалился под лед на озере Дрогичинское. Из воды его достали
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10-летнего жителя Дрогичина, который провалился под лед, выписали из больницы, сообщил TUT.BY главврач Дрогичинской ЦРБ Александр Протасевич. Фото: МЧС Здоровье Ильи...
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