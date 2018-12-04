Провалившегося под лед 10-летнего мальчика из Дрогичинского района выписали из больницы

10-летнего жителя Дрогичина, который провалился под лед , выписали из больницы, сообщил TUT.BY главврач Дрогичинской ЦРБ Александр Протасевич.



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Фото: МЧС

Здоровье Ильи опасений у медиков не вызывает. В медучреждение он поступил 2 декабря. После 6 часов в реанимации мальчика перевели в детское отделение, а 3 декабря выписали.

Напомним, 2 декабря школьник провалился под лед на озере Дрогичинское. Из воды его достали до приезда спасателей рыбаки . С переохлаждением Илью забрали медики.