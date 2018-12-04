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Минчане отучились на тренера «для себя» и объясняют, есть ли в этом смысл

05.12.2018 12:33 — Разное | Tut.by  
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За пять лет тренировок в зале шеф-повар Ольга Прыгарова так и не смогла найти «своего» тренера. Девушка решила идти на курсы по бодибилдингу, чтобы тренировать себя самостоятельно. GO.TUT.BY поговорил с минчанами, которые пошли учиться на тренера «для себя» и рассказывает, насколько это оправданная идея.

Почему курсы, а не персональный тренер


Ольга Прыгарова. Фото: из личного архива героини

Шеф-повар Ольга Прыгарова пошла на курсы персонального тренера просто для себя. За пять лет занятий у девушки просто «не срасталось» с инструкторами: где-то не нравился стиль общения, где-то — тренировок, а иногда и попросту подход.

Илья Заводнов, тренер по прыжкам на батуте, решил идти на курсы, после того, как увидел рекламу:

— До курсов я ходил в зал нерегулярно со своим другом, но всегда обращал внимание на то, как ведут себя тренеры. Как правило, они дают задание, а сами могут сидеть в телефоне, тренироваться или с кем-то разговаривать. Мне не нравился такой подход!

Владелица броубара Инна Жуковская решила пойти на курсы после печального опыта занятий с тренером:


Инна Жуковская. Фото: из личного архива

— Это был ужас, когда за месяц тренировок с инструктором я набрала больше шести килограммов, — рассказывает Инна. — Мне не нравилось то, что я видела в зеркале, а особенно тот факт, что штаны становились малы. И я, не получив желаемый результат, решила заниматься самостоятельно. Помню, что покупала какие-то программы тренировок и питания из интернета. Результат был: я похудела на восемь килограммов, была совсем худенькая, но спортивная. А мне хотелось получить более округлые формы. И в один момент в зале мне пришла мысль: а почему бы мне не окончить курсы персонального тренера?

Сколько стоят курсы

Крупная сеть фитнес-клубов Беларуси готовит инструкторов тренажерного зала в течение десяти недель за 750 рублей. Корочку персонального тренера можно получить на курсах в образовательном центре за полтора месяца и 468 рублей, в филиале на его базе — в течение месяца за 385 рублей. Обучение в специальной школе по подготовке инструкторов длится четыре месяца и стоит 900 рублей, также необходима справка о состоянии здоровья. Обязательно предоставить сведения от врача нужно для учебы и в государственном учреждении образования, где три месяца обучения на тренера обойдутся в 450 рублей.

«Преподаватели были настолько требовательные, что иногда наворачивались слезы»

— Сложным на курсах была теория: очень трудно выучить много информации за максимально короткий срок, когда ты работаешь, — рассказывает Ольга.


Илья Заводнов. Фото: из личного архива

С ней согласен и Илья: теоретической информации было настолько много, что после занятия раскалывалась голова. А еще неприятным сюрпризом для молодого человека было узнать, что он не настолько физически подготовлен, чтобы выполнять некоторые упражнения. Где-то во время занятий не хватало выносливости, несмотря на то, что юноша постоянно занимается на батутах.

Инна Жуковская вспоминает: преподаватели были настолько требовательные, что иногда наворачивались слезы.

— Нам постоянно говорили, что мы дрыщи, — смеется девушка, и отмечает, что за время курсов пришла в хорошую физическую форму: — Я стала чувствовать себя в зале намного увереннее. Теперь нет страха, что ты делаешь что-то неправильно. Сейчас ты знаешь, что все выполняешь согласно технике. Бывают даже случаи, когда люди подходят за советом.

Повар Ольга Прыгарова признается, что курсы дали ей больше информации, чем все тренеры, с которыми она когда-либо занималась в течение пяти лет. Поменялось все и для Ильи Заводнова:

— Если раньше я с опаской смотрел на зал, то сейчас я прихожу и чувствую себя комфортно, как будто нахожусь у себя дома.

Нужен ли тренер после курсов

На вопрос, можно ли окончить курсы один раз и больше не платить тренеру, Инна Жуковская отвечает:

— Ничто не стоит на месте. Если ты хочешь развиваться, необходимо учиться дальше и узнавать что-то новое. Поэтому курсы — это точно не на всю жизнь. Нужно либо ходить на мастер-классы, либо обращаться к тренеру, — говорит минчанка.

Повар Ольга Прыгарова рассказывает, что сейчас занимается самостоятельно. Благодаря знаниям, полученным на курсах, теперь нет необходимости платить деньги какому-то другому человеку. Девушка изменила свой подход к тренировкам. Теперь она воспринимает их как средство снятия стресса и напряжения.


Фото: unsplash.com

Хватает информации, чтобы тренироваться самостоятельно, и Илье.

А вот Инна признается, что уже через год после окончания курсов снова занималась с тренером:

— Это намного упрощает жизнь. Важно просто найти тренера, который может посмотреть на тебя со стороны, указать на слабые места и привести к результату. И особо ценно, когда он будет мотивировать тебя своим примером.

Можно ли работать персональным тренером после курсов

— После окончания курсов я поинтересовалась, можно ли попасть на работу в тренажерный зал. Оказалось, что владельцы хотят видеть инструкторов с наработанной клиентской базой. Если ее нет, то больше полугода нужно работать бесплатно, чтобы собрать для себя людей, — рассказывает Инна и добавляет, что около половины ее одногруппников все же устроились на работу по специальности.

Илья Заводнов рассуждает: с одной стороны — теоретических и практических знаний хватает, чтобы тренировать других. С другой стороны — есть недовольство своим собственным телом. И пока форма не будет выглядеть идеально, не может идти речи о тренировках других людей.

Ольга себя в роли тренера не видит:

— Я, например, не готова взять на себя такую большую ответственность тренировать других людей, тем более, когда человек за это платит деньги. И, уж если честно, не пошла бы ни к одному своему одногруппнику по курсам.

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