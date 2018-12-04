Любую проблему нужно решить



В том числе и коммунальную. Если она возникла, жители города звонят в единую диспетчерскую службу по номеру 115. Отсюда заявление направляется непосредственному исполнителю, который и отвечает за решение вопроса. Можно позвонить и в отдел по работе с обращениями граждан УКПП «Коммунальник» по телефону 54-228. Некоторые жители Кричевщины по вопросам коммунального хозяйства обращаются на портал «Мой Горад» 115.бел. Создан он с целью предоставления жителям городов Беларуси возможности отправки запросов, касающихся жилищно-коммунальных услуг и городского хозяйства. Кричев — один из городов, которые участвуют в работе портала. Запросы, поступившие сюда, направляются для выполнения. О судьбе поднятой проблемы можно проследить по статусу обработки опубликованного запроса, а также по результатам выполненной работы в формате «было» и «стало» (соответствующие фотографии размещаются на портале). Причем, заявитель имеет возможность влиять на рейтинг организации, давая оценку качеству выполненной по его запросу работы. Словом, портал «Мой Горад» 115.бел дает возможность активным и неравнодушным жителям участвовать в развитии своего города, влиять на улучшение качества услуг в сфере ЖКХ. И многие жители Кричевщины такой возможностью пользуются. Так, на портале зафиксировано, что в адрес коммунальных служб района поступило 123 запроса, из них 71 проблема успешно решена.

Корреспондент районной газеты побывал в УКПП «Коммунальник». В отделе по работе с обращениями граждан сообщили, что обращения граждан, которые поступают в адрес предприятия, анализируются, что дает возможность больше сил направлять на участки работы, которые вызывают основное количество обращений. Так, 2-3 октября началось массовое подключение жилого фонда к системе отопления. По информации начальника котельно-топливного хозяйства Дмитрия Лукашова, в целом работа эта была выполнена за 3 дня. Но были жалобы от отдельных потребителей на отсутствие отопления. Такие проблемы возникали в связи с тем, что не во все квартиры верхних этажей работникам УКПП «Коммунальник» можно было получить доступ, чтобы стравить воздух из системы отопления. Иногда эта проблема не решалась по несколько дней, так как хозяин квартиры не проживал в ней. Хотя, в соответствии с Правилами пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений, утвержденными Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 399 от 21.05.2013 года, граждане обязаны «обеспечивать доступ в занимаемые ими или находящиеся в их владении и пользовании жилые и (или) нежилые помещения, а также к расположенному в них инженерному оборудованию работникам организаций для проверки соответствия жилого помещения установленным для проживания санитарно-эпидемиологическим и техническим требованиям, проведения осмотров, ремонтных работ (при необходимости), снятия показаний приборов индивидуального учета расхода воды, тепловой и электрической энергии, газа, а также для приостановления предоставления некоторых видов коммунальных услуг в случае их неоплаты». Граждане также обязаны «обеспечивать подготовку жилого помещения к эксплуатации в осенне-зимний период (утепление окон и дверей)». Но не все, к сожалению, выполняют эти требования. В результате затрудняется работа коммунальной службы. А из-за непринятия мер некоторыми жильцами по утеплению окон и дверей повышаются издержки УКПП «Коммунальник», а иногда и не выдерживается нормативы отопления жилых помещений. Иногда жалобы на недостаточную температуру воздуха в квартирах правомерны. Причиной может быть разгерметизация стыков стеновых панелей в многоэтажных домах, отсутствие или недостаточное количество утеплителя на техническом этаже или чердаке. Эта проблема решается в порядке реализации плана работ по текущему ремонту жилищного фонда. Как сообщили в единой диспетчерской службе, с 3 октября нынешнего года по настоящее время поступило 217 заявлений по проблемам недостаточного теплоснабжение жилого квартиры.

Но бывают и другие случаи. Так, жительница дома пожаловалась на низкую температуру в квартире. Но, как выяснилось, температура воздуха в ее квартире составляла плюс 24 градуса. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 724 от 30.05.2003 года утверждена система государственных социальных стандартов по обслуживанию населения, где указано, что норматив отопления жилых помещений должен составлять не менее плюс 18 градусов. И жильцы не имеют права настаивать на том, чтобы она была выше.

В связи с сокращением продолжительности светового дня больше стало поступать заявлений, которые касаются уличного освещения. По информации единой диспетчерской службы, за ноябрь нынешнего года поступило 125 таких заявлений. Эти проблемы устраняются в соответствии с планом проведения ремонтных работ объектов текущего содержания и выполнения поступивших заявок от жителей.

Коммунальная служба — жизненно важная отрасль. Поэтому качество ее работы находится на постоянном контроле районного исполнительного комитета.

Владимир Далецкий.

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