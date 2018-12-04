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Рецепт приготовления улиток. Мастер-класс от белорусских фермеров

05.12.2018 12:39 — Разное | СТВ  
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Хозяйка фермы «Ратов», что в деревне Долгиново Гродненской области, пригласила съёмочную группу программы «Деревня. LIVE» на кулинарный мастер-класс по приготовлению улиток.

Виктория Рабкова:
Этот продукт становится всеё более популярным в наших странах. Это, действительно, здоровое питание, и за улиточными фермами, можно даже сказать, будущее. Это натуральный, чистый, экологичный продукт.

Сначала моллюсков нужно сварить в кипятке, а затем двухзубцовой вилкой выкрутить содержимое раковины.

Рецепт приготовления улиток. Мастер-класс от белорусских фермеров

Далее разделать тушку – белковая часть отдельно, несъедобная – отдельно.

Рецепт приготовления улиток. Мастер-класс от белорусских фермеров

Затем – промыть от слизи и засыпать солью. Только после этого деликатес отправляют вариться в соусе на основе овощного бульона и белого вина.

Рецепт приготовления улиток. Мастер-класс от белорусских фермеров

После пары часов муторных приготовлений – моллюсков осталось лишь подогреть на специальном гриле.

Рецепт приготовления улиток. Мастер-класс от белорусских фермеров
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Хозяйка фермы «Ратов», что в деревне Долгиново Гродненской области, пригласила съёмочную группу программы «Деревня. LIVE» на кулинарный мастер-класс по...
 
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