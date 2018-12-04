Рецепт приготовления улиток. Мастер-класс от белорусских фермеров

Хозяйка фермы «Ратов», что в деревне Долгиново Гродненской области, пригласила съёмочную группу программы «Деревня. LIVE» на кулинарный мастер-класс по приготовлению улиток.

Виктория Рабкова:

Этот продукт становится всеё более популярным в наших странах. Это, действительно, здоровое питание, и за улиточными фермами, можно даже сказать, будущее. Это – натуральный, чистый, экологичный продукт.

Сначала моллюсков нужно сварить в кипятке, а затем двухзубцовой вилкой выкрутить содержимое раковины.





Далее разделать тушку – белковая часть отдельно, несъедобная – отдельно.





Затем – промыть от слизи и засыпать солью. Только после этого деликатес отправляют вариться в соусе на основе овощного бульона и белого вина.





После пары часов муторных приготовлений – моллюсков осталось лишь подогреть на специальном гриле.



