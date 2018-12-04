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Рецепт приготовления улиток. Мастер-класс от белорусских фермеров
Хозяйка фермы «Ратов», что в деревне Долгиново Гродненской области, пригласила съёмочную группу программы
Виктория Рабкова:
Сначала моллюсков нужно сварить в кипятке, а затем двухзубцовой вилкой выкрутить содержимое раковины.
Далее разделать тушку – белковая часть отдельно, несъедобная – отдельно.
Затем – промыть от слизи и засыпать солью. Только после этого деликатес отправляют вариться в соусе на основе овощного бульона и белого вина.
После пары часов муторных приготовлений – моллюсков осталось лишь подогреть на специальном гриле.
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Хозяйка фермы «Ратов», что в деревне Долгиново Гродненской области, пригласила съёмочную группу программы «Деревня. LIVE» на кулинарный мастер-класс по...
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