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В Греции в водах Средиземного моря найден смертоносный паразит
Новости Греции. Экологи бьют тревогу: в Средиземном море обнаружен смертоносный паразит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он привел к массовой гибели самых крупных в этих водах двустворчатых моллюсков, которые не только очищают воду, но и являются источником одного из редчайших материалов на Земле.
Тревожные сообщения начали поступать летом 2018 года в районе греческого Анависсоса. Хотя вредитель установлен, исследователи пока не могут понять, как он распространяется и как с ним бороться.
Между тем, эпидемия приобретает всё большие масштабы. По словам специалистов, вымирание крупных моллюсков грозит нарушением баланса во всем Средиземноморье.
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В Греции в водах Средиземного моря найден смертоносный паразит
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Новости Греции. Экологи бьют тревогу: в Средиземном море обнаружен смертоносный паразит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он привел к массовой гибели...
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