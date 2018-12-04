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Названы десять лучших фильмов 2018 года

05.12.2018 12:10 — Разное | СТВ  
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Новости США. Названа десятка лучших фильмов уходящего года.

Список опубликовал Американский институт киноискусства – он занимается сохранением кинематографического наследия США.

В дестяку были включены режиссерский дебют Брэдли Купера «Звезда родилась», драма Йоргоса Лантимоса «Фаворитка», «Черная пантера» Райана Куглера, фильм ужасов Джона Красински «Тихое место».

Названы десять лучших фильмов 2018 года
«Тихое место». Фото: Paramount Pictures

Кроме этих работ в топ-10 попали фильм Роба Маршалла «Мэри Поппинс возвращается», «Восьмой класс» Бо Бернэма, «Если Бил-Стрит могла бы заговорить» Барри Дженкинса, «Черный клановец» от режиссера Спайка Ли, «Дневник пастыря» Пола Шредера и «Зеленая книга» Питера Фаррелли.

Совет кинокритиков США назвал фильм года (читайте здесь).

Картины распределены не по местам – в десятке отмечены самые яркие фильмы года по версии института.

Названы десять лучших фильмов 2018 года
«Дневник пастыря». Фото: imdb.com

Также специальную награду получил фильм Альфонсо Куарона – «Рома», отмеченный наградой на Венецианском кинофестивале.

Названы десять лучших фильмов 2018 года
«Рома». Фото: Alfonso Cuaron

Зачастую фильмы, которые представлены в списке, становятся номинантами на премию «Оскар».
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