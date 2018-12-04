|
Названы десять лучших фильмов 2018 года
Новости США. Названа десятка лучших фильмов уходящего года.
Список опубликовал Американский институт киноискусства – он занимается сохранением кинематографического наследия США.
В дестяку были включены режиссерский дебют Брэдли Купера «Звезда родилась», драма Йоргоса Лантимоса «Фаворитка», «Черная пантера» Райана Куглера, фильм ужасов Джона Красински «Тихое место».
Кроме этих работ в топ-10 попали фильм Роба Маршалла «Мэри Поппинс возвращается», «Восьмой класс» Бо Бернэма, «Если Бил-Стрит могла бы заговорить» Барри Дженкинса, «Черный клановец» от режиссера Спайка Ли, «Дневник пастыря» Пола Шредера и «Зеленая книга» Питера Фаррелли.
Картины распределены не по местам – в десятке отмечены самые яркие фильмы года по версии института.
Также специальную награду получил фильм Альфонсо Куарона – «Рома», отмеченный наградой на Венецианском кинофестивале.
Зачастую фильмы, которые представлены в списке, становятся номинантами на премию «Оскар».
Новости по теме
‡агрузка...
Александр Лукашенко рассказал о драйверах роста белорусской экономики в интервью Сергею Брилёву
«Письмо о Боге» Эйнштейна продали на аукционе за 3 млн долларов
В Греции в водах Средиземного моря найден смертоносный паразит
Chanel решила отказаться от использования меха и кожи экзотических животных в своих коллекциях
В Индии автобус рухнул в ущелье
В Новой Каледонии объявили угрозу цунами после мощного землетрясения
«Есть вещи, которые нельзя прятать под одеялом». Уникальную коллекцию Дедов Морозов собрала брестчанка
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик призывает не допустить обострения ситуации на Донбассе
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости США. Названа десятка лучших фильмов уходящего года. Список опубликовал Американский институт киноискусства – он занимается сохранением...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)