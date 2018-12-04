ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Chanel решила отказаться от использования меха и кожи экзотических животных в своих коллекциях

05.12.2018 12:08 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Французская компания Chanel решила отказаться от использования кожи экзотических животных, а также меха в своих коллекциях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это связано с тем, что в последнее время стало трудно найти материалы, которые отвечают стандартам качества и этики компании. Теперь модный дом решил сосредоточиться на изготовлении изделий из текстиля и искусственной кожи. Однако одежда и аксессуары из кожи крокодила или ската не сразу пропадут из бутиков. На это потребуется время.

Chanel решила отказаться от использования меха и кожи экзотических животных в своих коллекциях

Chanel решила отказаться от использования меха и кожи экзотических животных в своих коллекциях
Новости по теме

«Самый яркий тренд вызвал некоторое недоумение». Какая обувь модна зимой-2019?

Многослойность, искусственные шубы и чёрный цвет. Стилист о трендах этой зимы

Аисты и васильки на серьгах: белорусские бриллианты выходят на рынок

«Хотим составить конкуренцию живому стилисту». Белорусская разработка подбирает одежду и показывает, где купить

Дарья Домрачева представила собственную линейку одежды. Репортаж СТВ

Первая презентация одежды от Дарьи Домрачевой: знакомим с коллекцией и показываем реакцию публики

Золотистые куртки с капюшоном. Новые тренды представили на модном показе в Нью-Йорке

Можно ли в секонд-хенде одеваться безопасно и стильно? Два модных образа подбираем со стилистом
‡агрузка...
Новости 24 часа

Александр Лукашенко рассказал о драйверах роста белорусской экономики в интервью Сергею Брилёву

«Письмо о Боге» Эйнштейна продали на аукционе за 3 млн долларов

В Греции в водах Средиземного моря найден смертоносный паразит

Chanel решила отказаться от использования меха и кожи экзотических животных в своих коллекциях

В Индии автобус рухнул в ущелье

В Новой Каледонии объявили угрозу цунами после мощного землетрясения

«Есть вещи, которые нельзя прятать под одеялом». Уникальную коллекцию Дедов Морозов собрала брестчанка

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик призывает не допустить обострения ситуации на Донбассе

Все новости
 
 
Ссылка на источник 6
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Французская компания Chanel решила отказаться от использования кожи экзотических животных, а также меха в своих коллекциях, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Филипп Киркоров впервые показал маму
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика