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Chanel решила отказаться от использования меха и кожи экзотических животных в своих коллекциях
Французская компания Chanel решила отказаться от использования кожи экзотических животных, а также меха в своих коллекциях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это связано с тем, что в последнее время стало трудно найти материалы, которые отвечают стандартам качества и этики компании. Теперь модный дом решил сосредоточиться на изготовлении изделий из текстиля и искусственной кожи. Однако одежда и аксессуары из кожи крокодила или ската не сразу пропадут из бутиков. На это потребуется время.
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Chanel решила отказаться от использования меха и кожи экзотических животных в своих коллекциях
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Французская компания Chanel решила отказаться от использования кожи экзотических животных, а также меха в своих коллекциях, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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