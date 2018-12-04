Правительство рассматривает вопрос о продаже «Красносельскстройматериалов» ирландскому инвестору

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В ноябре с ирландским концерном CRH была проведена серия переговоров, по итогам которых потенциальный инвестор скорректировал предложения. Сейчас они находятся на рассмотрении в Совмине.

В ноябре правительство Беларуси согласовало переход акций ОАО «Красносельскстройматериалы» в хозяйственное ведение предприятия «Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания». БЦК объединяет «Кричевцементношифер», имеющий в своем составе 6 филиалов, и Белорусский цементный завод в Костюковичах (7 филиалов). «Красносельскстройматериалы» имеют 7 филиалов. Передача акций связана с разделением функций управления и регулирования, мерами по снижению себестоимости продукции, пишет TUT.BY .

Как сообщили порталу в Минстройархитектуры, сейчас предложение инвестора по покупке «Красносельскстройматериалов» рассматривается в правительстве. Летом вице-премьер Анатолий Калинин говорил, что власти хотели бы выручить за «Красносельскстройматериалы» около 200 млн долларов. Известно, что на эту цену инвестор не соглашался.

В переговорах участвует Европейский банк реконструкции и развития, который может предоставить финансирование для данного проекта.

Белорусские цементные заводы были модернизированы для повышения их конкурентоспособности. Однако заработать на полную мощность и обеспечить прибыльную деятельность у них пока не получилось. Суммарные убытки трех цементных заводов по сравнению с прошлым годом выросли более чем в два раза и составили 220 млн рублей. Задолженность по кредитам и займам — более 1 млрд долларов, обращал внимание Лукашенко на заседании, посвященном стройсектору.

По его словам, в нынешнем году мощности по производству цемента загружены на 70−80%, а импортного цемента в страну купили почти полмиллиона тонн. «Два года подряд заводы не могут обеспечить летний сезонный спрос на эту продукцию в розничной сети», — констатировал президент.

Лукашенко также обратил внимание на то, что значительная доля белорусского цемента продается в Россию через «Евроцемент груп». Президент поручил МВД и Генпрокуратуре изучить деятельность этой компании, а также тех, кто продает за границу цемент через посредников. «Притом это же монополист в России. Он же держит в кулаке наших цементопроизводителей и по цене опускает ниже колена», — констатировал он.

