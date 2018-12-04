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Глава МТБанка возглавит Банк развития
Глава МТБанка Андрей Жишкевич (на фото) согласован на должность председателя правления Банка развития Беларуси. На это назначение дал согласие глава государства.
Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что Андрея Жишкевича рекомендовали на эту должность председатель правления Нацбанка и министр финансов.
Одним из приоритетов в деятельности банка останется поддержка экспорта. Предусматривается, в частности, возможность финансирования проектов на рынках африканского континента, в том числе экспорта сухого молока в Кению.
По словам Андрея Жишкевича, глава государства акцентировал внимание также на программе Банка развития по поддержке малого и среднего предпринимательства.
Речь идет об увеличении объема финансирования, которое в этом направлении Банк развития через банки-партнеры готов предоставлять. Линейку проектов в этой сфере, по мнению Жишкевича, можно улучшать, выделяя новые формы кредитов, которые будет востребованы.
При согласовании Лукашенко отметил важность работы в социальном направлении. Андрей Жишкевич выразил готовность развивать это направление, реализуя ряд программ, например, «Школьный автобус» и другие.
Справка. Андрей Жишкевич родился в 1973 году в Дубровенском районе Витебской области.
В 1995 – 1999 годах работал на различных должностях в Белвнешэкономбанке. В 1999 – 2001 годах был начальником отдела кредитования и проектного финансирования департамента кредитования и инвестиций, замдиректора департамента кредитования и инвестиций – начальником отдела кредитования и проектного финансирования Банка международной торговли и инвестиций.
В 2002 году работал директором по развитию и анализу ЗАО «Метеор-Д».
В 2002–2005 годах – заместителем председателя правления ЗАО «Минский транзитный банк».
В 2005 году стал председателем Правления МТБанка.
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Глава МТБанка Андрей Жишкевич (на фото) согласован на должность председателя правления Банка развития Беларуси. На это назначение дал согласие глава государства.
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