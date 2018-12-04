Глава МТБанка возглавит Банк развития









Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что Андрея Жишкевича рекомендовали на эту должность председатель правления Нацбанка и министр финансов.





Одним из приоритетов в деятельности банка останется поддержка экспорта. Предусматривается, в частности, возможность финансирования проектов на рынках африканского континента, в том числе экспорта сухого молока в Кению.





По словам Андрея Жишкевича, глава государства акцентировал внимание также на программе Банка развития по поддержке малого и среднего предпринимательства.





Речь идет об увеличении объема финансирования, которое в этом направлении Банк развития через банки-партнеры готов предоставлять. Линейку проектов в этой сфере, по мнению Жишкевича, можно улучшать, выделяя новые формы кредитов, которые будет востребованы.





При согласовании Лукашенко отметил важность работы в социальном направлении. Андрей Жишкевич выразил готовность развивать это направление, реализуя ряд программ, например, «Школьный автобус» и другие.





Справка. Андрей Жишкевич родился в 1973 году в Дубровенском районе Витебской области.





В 1995 – 1999 годах работал на различных должностях в Белвнешэкономбанке. В 1999 – 2001 годах был начальником отдела кредитования и проектного финансирования департамента кредитования и инвестиций, замдиректора департамента кредитования и инвестиций – начальником отдела кредитования и проектного финансирования Банка международной торговли и инвестиций.





В 2002 году работал директором по развитию и анализу ЗАО «Метеор-Д».





В 2002–2005 годах – заместителем председателя правления ЗАО «Минский транзитный банк».





В 2005 году стал председателем Правления МТБанка.