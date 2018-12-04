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Десять человек осуждены в Минске за крупную аферу в игровых клубах
3 декабря суд вынес приговор сразу 10 гражданам, которых обвиняли в хищении денег из игорных заведений с помощью компьютерных технологий.
Подробности
Ранее следователи сообщали, что за полгода, с декабря 2016-го, организованная группа из граждан Беларуси и России похитила в игровых клубах Минска не менее 222 тысяч рублей. Для этого через администраторов залов в автоматы загружали программу, которая меняла алгоритм работы. Под следствием оказалось с десяток человек, еще шестерых разыскивали.
В итоге десятерых судили за особо крупное мошенничество. Некоторых также обвиняли по статьям о несанкционированном доступе к компьютерной информации и другому.
Трое получили по 4 года, шестеро — по 3 года лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества и запретом работать в игорном бизнесе еще пять лет.
В отношении нескольких фигурантов исполнение наказания решено отсрочить на три года. Если они снова не нарушат закон, то могут остаться на свободе.
Десятый фигурант, по данным
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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3 декабря суд вынес приговор сразу 10 гражданам, которых обвиняли в хищении денег из игорных заведений с помощью компьютерных технологий.
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