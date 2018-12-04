Десять человек осуждены в Минске за крупную аферу в игровых клубах

сообщает пресс-служба суда Фрунзенского района столицы. Подробностипресс-служба суда Фрунзенского района столицы.





Ранее следователи сообщали, что за полгода, с декабря 2016-го, организованная группа из граждан Беларуси и России похитила в игровых клубах Минска не менее 222 тысяч рублей. Для этого через администраторов залов в автоматы загружали программу, которая меняла алгоритм работы. Под следствием оказалось с десяток человек, еще шестерых разыскивали.













В итоге десятерых судили за особо крупное мошенничество. Некоторых также обвиняли по статьям о несанкционированном доступе к компьютерной информации и другому.





Трое получили по 4 года, шестеро — по 3 года лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества и запретом работать в игорном бизнесе еще пять лет.





В отношении нескольких фигурантов исполнение наказания решено отсрочить на три года. Если они снова не нарушат закон, то могут остаться на свободе.





TUT.BY , находится в розыске. Он заочно осужден на 5 лет в колонии строгого режима и конфискацию всего имущества. При назначении наказания суд учел рецидив в его действиях. Десятый фигурант, по данным, находится в розыске. Он заочно осужден на 5 лет в колонии строгого режима и конфискацию всего имущества. При назначении наказания суд учел рецидив в его действиях.





Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.



