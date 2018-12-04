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Десять человек осуждены в Минске за крупную аферу в игровых клубах

05.12.2018 12:06 — Разное | Партизан  
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3 декабря суд вынес приговор сразу 10 гражданам, которых обвиняли в хищении денег из игорных заведений с помощью компьютерных технологий.

Подробности сообщает пресс-служба суда Фрунзенского района столицы.

Ранее следователи сообщали, что за полгода, с декабря 2016-го, организованная группа из граждан Беларуси и России похитила в игровых клубах Минска не менее 222 тысяч рублей. Для этого через администраторов залов в автоматы загружали программу, которая меняла алгоритм работы. Под следствием оказалось с десяток человек, еще шестерых разыскивали.



В итоге десятерых судили за особо крупное мошенничество. Некоторых также обвиняли по статьям о несанкционированном доступе к компьютерной информации и другому.

Трое получили по 4 года, шестеро — по 3 года лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества и запретом работать в игорном бизнесе еще пять лет.

В отношении нескольких фигурантов исполнение наказания решено отсрочить на три года. Если они снова не нарушат закон, то могут остаться на свободе.

Десятый фигурант, по данным TUT.BY, находится в розыске. Он заочно осужден на 5 лет в колонии строгого режима и конфискацию всего имущества. При назначении наказания суд учел рецидив в его действиях.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.


 
Теги: Минск
 
 
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3 декабря суд вынес приговор сразу 10 гражданам, которых обвиняли в хищении денег из игорных заведений с помощью компьютерных технологий.
 
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