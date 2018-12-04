Белорусский певец Teo и телеведущая Ольга Рыжикова стали родителями

Певец Teo (Юрий Ващук) и телеведущая Ольга Рыжикова стали родителями. Ольга родила девочку. Об этом новоиспеченный отец рассказал в Instagram.

«Мир, привет! Подкашиваются ноги от счастья. Мы с Олечкой стали родителями», — написал в соцсети Юрий. Пара поженилась в 2015 году, это их первый ребенок.

Teo (Юрий Ващук) — певец, представлял Беларусь на «Евровидении 2014» с песней Cheesecake. Ольга Рыжикова — телеведущая, известна зрителям по программе «Добрай ранiцы, Беларусь!». Пара в том числе вместе ведет передачи на ТВ, вместе поет и снимает совместные клипы.

Читайте также

Регина Тодоренко вышла замуж за Влада Топалова на девятом месяце беременности

Ольга Рыжикова: «Если я ревную, Тео с юмором справляется с моей ревностью»

***

1 декабря в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на церемонию вручения ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон», которая пройдет 9 декабря в «Минск-Арене» . Счастливчикам билеты достанутся бесплатно. Победители будут объявлены 7 декабря.