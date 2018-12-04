84% белорусских семей платит за электричество по льготным тарифам

С начала года по октябрь 84% белорусских семей не превышали лимиты на электроэнергию и платили по льготнаму тарифу. Такая информация размещена на сайте Министерства энергетики.



Изображение: pixabay.com

«В январе-октябре 2018 года 84% абонентов (семей) из числа оплативших (на которых распространяется порядок дифференцированной оплаты в зависимости от объемов потребления электрической энергии) не превысили „льготные“ объемы электропотребления», — написано в сообщении.

Это значит, что все потребленная энергия этими людьми оплачивалась по субсидируемым государством тарифам.

Напомним, в Беларуси хотят отменить дифференциацию тарифов на электроэнергию. Об этом говорил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев. Он пояснил, что после строительства АЭС в Беларуси будет достаточно отечественной электроэнергии. Это позволит поставлять населению дешёвую электроэнергию в любых объемах.