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В Бобруйском районе лоб в лоб столкнулись Opel и ВАЗ: один человек погиб, один в больнице
Один человек погиб, еще один получил травмы в лобовой аварии под Бобруйском. Об этом сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.
Происшествие случилось 5 декабря, около 08.30. По предварительной информации, водитель Opel Astra ехал по трассе граница РФ — Кричев — Бобруйск — Ивацевичи. На 217-м километре дороги он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в ВАЗ.
В результате ДТП водитель «жигулей» от полученных травм скончался на месте происшествия. Его пассажирка получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.
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Происшествие случилось 5 декабря, около 08.30.
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