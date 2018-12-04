В Бобруйском районе лоб в лоб столкнулись Opel и ВАЗ: один человек погиб, один в больнице

Один человек погиб, еще один получил травмы в лобовой аварии под Бобруйском. Об этом сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.



Фото: ГАИ

Происшествие случилось 5 декабря, около 08.30. По предварительной информации, водитель Opel Astra ехал по трассе граница РФ — Кричев — Бобруйск — Ивацевичи. На 217-м километре дороги он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в ВАЗ.

В результате ДТП водитель «жигулей» от полученных травм скончался на месте происшествия. Его пассажирка получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.