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То мороз, то плюс: в Беларуси несколько человек провалились под лед

05.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Беларусь пришли морозы. Снег и гололедица привели к авариям на дорогах, сообщает телеканал «МИР 24».

Реки и озера покрылись коркой льда, однако погода оказалась обманчивой. Для любителей активного отдыха и рыбалки она и вовсе стала опасной. Несколько человек провалились под лед. Сотрудникам МЧС удалось их спасти. Специалисты просят быть острожными и не оставлять детей без присмотра.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регион придет потепление. 

Отметим, что в Красноярске и Дудинке сейчас минус 42 градуса. Морозы за 30 стоят в Иркутской, Кемеровской, Новосибирской областях, на Алтае, в Хакасии и Тыве. Виной всему – антициклон из Арктики. Стужа немного ослабеет лишь к выходным.



 
 
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Сотрудники МЧС просят граждан быть острожными и не оставлять детей на улице без присмотра.
 
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