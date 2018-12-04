То мороз, то плюс: в Беларуси несколько человек провалились под лед

В Беларусь пришли морозы. Снег и гололедица привели к авариям на дорогах, сообщает телеканал «МИР 24».

Реки и озера покрылись коркой льда, однако погода оказалась обманчивой. Для любителей активного отдыха и рыбалки она и вовсе стала опасной. Несколько человек провалились под лед. Сотрудникам МЧС удалось их спасти. Специалисты просят быть острожными и не оставлять детей без присмотра.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регион придет потепление.