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То мороз, то плюс: в Беларуси несколько человек провалились под лед
05.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Беларусь пришли морозы. Снег и гололедица привели к авариям на дорогах, сообщает телеканал «МИР 24».
Реки и озера покрылись коркой льда, однако погода оказалась обманчивой. Для любителей активного отдыха и рыбалки она и вовсе стала опасной. Несколько человек провалились под лед. Сотрудникам МЧС удалось их спасти. Специалисты просят быть острожными и не оставлять детей без присмотра.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регион придет потепление.
Отметим, что в Красноярске и Дудинке сейчас минус 42 градуса.
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Сотрудники МЧС просят граждан быть острожными и не оставлять детей на улице без присмотра.
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