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«Красносельскстройматериалы» оценили в 200 млн долларов. Но покупатель торгуется.

05.12.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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«Красносельскстройматериалы» оценили в 200 млн долларов. Но покупатель торгуется.

Правительство Беларуси обсуждает возможность прихода стратегического инвестора в лице ирландского концерна CRH на «Красносельскстройматериалы» как сообщает tut.by.

В ноябре правительство Беларуси согласовало переход акций ОАО «Красносельскстройматериалы» в хозяйственное ведение предприятия «Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания». БЦК объединяет «Кричевцементношифер», имеющий в своем составе 6 филиалов, и Белорусский цементный завод в Костюковичах (7 филиалов). «Красносельскстройматериалы» имеют 7 филиалов. Передача акций связана с разделением функций управления и регулирования, мерами по снижению себестоимости продукции. В «Красносельскстройматериалах» переадресовали вопросы в Минстройархитектуры.

Казалось, это решение поставило крест на приватизации «Красносельскстройматериалов», разговоры о которой активно ходили весь этот год. Но нет.

«Серия переговоров была проведена в ноябре 2018 года, в том числе и в правительстве. По итогам встреч CRH скорректировала предложения. На данный момент предложения находятся на рассмотрении в правительстве», — сообщили TUT.BY в пресс-службе Минстройархитектуры. Получить комментарий в правительстве и CRH не удалось.

Летом тогдашний вице-премьер Анатолий Калинин говорил, что власти хотели бы выручить за «Красносельскстройматериалы» около 200 млн долларов. Но инвестор на такую сумму не соглашался.

В переговорах участвует Европейский банк реконструкции и развития, который может предоставить финансирование для данного проекта. В банке ход переговоров не комментируют.

Вопрос о будущем «Красносельскстройматериалов» обсуждался 23 ноября на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса Беларуси, рассказал собеседник, который присутствовал на мероприятии. Правительство должно разобраться с этим вопросом до конца года, сказал источник. Как следует из сообщения пресс-службы президента, Александр Лукашенко о данном вопросе говорил косвенно.

По его словам, уже более пяти лет его из разных источников информируют о заинтересованности зарубежного капитала в инвестировании в производство стройматериалов. «Мы готовы продать все — не вопрос. Вопрос в цене. А еще раньше нужно ответить, надо ли нам это. Если мы примем решение, что нам надо что-то продать, в том числе иностранному инвестору, критерии понятны. Первый критерий — это цена», — добавил Лукашенко.

Часто, когда инвестор заинтересован в приобретении какого-то предприятия, возникает вопрос, что будет с работниками, — новый хозяин планирует уволить многих из них.

— Я спрашиваю: и что мне делать с этими людьми? Ответа нет. Нам такие предложения не нужны. Главное — это люди, — подчеркнул Александр Лукашенко. — На уровень главы государства вносите только комплексные предложения, если уверены, что они действительно эффективны и выгодны нам. Совмин должен разобраться с этим вопросом до 31 декабря этого года.

Информированный источник подтверждает, что ранее много споров было по поводу цены продажи «Красносельскстройматериалов».

— Белорусская сторона хотела продать завод по так называемой справедливой цене. То есть высокой. Но абсолютно не рыночной. К тому же инвестор должен был погасить все красносельские долги. Надо еще и инвестировать в развитие. Сумма приличная, — говорит он. — Надо понимать, что инвестор приходит не для того, чтобы просто содержать завод, заниматься альтруизмом, но хочет еще и зарабатывать, окупить инвестиции за разумный период. Нужен всегда компромисс с обеих сторон. От выполнения каких-то социальных обязательств бизнес не отказывался.

По его словам, в правительстве заинтересованы в приходе в Беларусь стратегических инвесторов. «Надо развязать узел проблем в цементной сфере без привлечения бюджетного финансирования. Инвестор дает такую возможность. Третий момент — это экспорт. Наши цементные заводы реализуют продукцию через [российский] «Евроцемент груп». Лететь на одном крыле всегда опасно. Новый инвестор предлагает новые подходы», — сказал источник.

О проблемах в цементной отрасли много говорилось и на вышеупомянутом совещании. Цементные заводы были модернизированы для повышения их конкурентоспособности. Однако заработать на полную мощность и обеспечить прибыльную деятельность у них пока не получилось. Суммарные убытки трех цементных заводов по сравнению с прошлым годом выросли более чем в два раза и составили 220 млн рублей. Задолженность по кредитам и займам — более 1 млрд долларов, констатировал Александр Лукашенко.

По его словам, в нынешнем году мощности по производству цемента загружены на 70−80%, а импортного цемента в страну купили почти полмиллиона тонн. «Два года подряд заводы не могут обеспечить летний сезонный спрос на эту продукцию в розничной сети», — обратил внимание глава государства.

Он привел факты, когда в первом полугодии в Красносельске новое китайское оборудование из-за ремонта простаивало больше 40 суток. «Ну так замените это оборудование на свое, отечественное. У нас же машиностроительная страна», — отметил глава государства.

Лукашенко также обратил внимание на то, что значительная доля белорусского цемента продается в Россию через «Евроцемент груп». Президент поручил МВД и Генпрокуратуре изучить деятельность этой компании, а также тех, кто продает за границу цемент через посредников. «Притом это же монополист в России. Он же держит в кулаке наших цементопроизводителей и по цене опускает ниже колена», — констатировал он.

 

 
 
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Правительство Беларуси обсуждает возможность прихода стратегического инвестора в лице ирландского концерна CRH на...
 
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