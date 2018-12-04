Ремонт с последствиями, или продолжение истории с аварией в Волковыске





28-летний волковычанин передал свое транспортное средство для ремонта не самому надежному гражданину. Мужчина, 1986 года рождения, обещал отремонтировать автомобиль «Mazda 626», вот только подошел к выполнению своих обязанностей не самым надлежащим образом, сообщает сайт УВД Гродненского облисполкома.

В один из дней он взял чужое транспортное средство и совершил на нем поездку по городу до улицы Южной. Там он передал автомобиль другому мужчине, 1987 года рождения. Данный гражданин во время поездки не справился с управлением и совершил ДТП. Об этом мы подробно рассказывали здесь .

Чуть позже потерпевший узнал, что его транспортное средство не отремонтировано, а наоборот получило еще большие технические повреждения. Молодой человек не стал мириться с такой наглостью и обратился с заявлением в милицию. Уголовное дело возбуждено по части первой статьи 214 уголовного кодекса Республики Беларусь – «Угон транспортного средства или маломерного водного судна».