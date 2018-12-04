Что дороже денег? Какие договоры можно заключать в Беларуси

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Появляется все больше договоров, в которых «намешаны» разные права и обязанности, или названий, которых я никогда раньше не слышал. Их и в законодательстве, наверное, нет. Мне непонятно: можно ли заключать такие договоры и удастся ли в случае конфликта отстоять свои права? А. Иванов, Минск

- Практика, хозяйственный оборот ускоряются, становятся многообразнее. Да и круг жизненных ситуаций всегда шире строго урегулированных. Поэтому появляются все новые сочетания договорных конструкций, - говорит адвокат адвокатского бюро «Сысуев, Бондарь, Храпуцкий СБХ» Елена КОРНУШЕНКО.

- Что говорит законодательство?

- Согласно ст. 391 Гражданского кодекса (далее - ГК) стороны могут заключать соглашение, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законодательством. Например, может быть смешанный договор купли-продажи с элементами оказания услуг.

В данном случае к отношениям сторон применяются правила о договорах, элементы которых содержатся в соглашении*.

Можно заключать и так называемые непоименованные договоры. В них предусматриваются права и обязанности сторон по новым, возникающим с развитием практики отношениям. Например, аутстаффинг персонала (использование рабочей силы другого предприятия. - Прим.) и т.п.

- В договоры можно включать любые условия?

- Нет. Хотя ст. 391 ГК предусматривает, что граждане и юридические лица свободны в заключении договора, его условия определяются по усмотрению сторон в порядке и пределах, предусмотренных законодательством.

Без разночтений

- Как защищаются права сторон по таким договорам?

- По смешанным договорам, как правило, применяются меры ответственности, предусмотренные для вида каждого из договоров. В случае непоименованных стороны фактически идут по правовой «целине»: оговаривают многие вопросы впервые, и спор об ответственности рассматривается исходя из того, как сформулировано содержание.

Здесь особенно важно четкое изложение пунктов, то есть недвусмысленность, одинаковая трактовка сторонами всего, о чем они договорились. И это не так однозначно. Вспоминается анекдот, где отец, чтобы приучить сына к труду, дал ему задание - прополоть грядку лука. Уточнил: вырвать все, кроме лука. На краю, «заходя» на грядку, рос куст смородины, сын вырвал и его. В ответ на претензию отца сын оправдывался: «Это же не лук! Как ты сказал, так я и сделал».

В этой шутке есть доля правды - то, что одному кажется конкретным и понятным, у другого вызывает вопросы. Роль суда в рассмотрении споров по смешанным и непоименованным договорам становится определяющей.

Нужно помнить также про нормы законодательства. Например, чтобы защитить себя, стороны предусматривают высокий процент неустойки. Однако суд может уменьшить ее, если сочтет, что неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.

- Как быть, если за время действия договора изменится законодательство?

- Согласно ст. 392 ГК, если после заключения и до прекращения действия договора принят акт законодательства, устанавливающий обязательные для сторон правила, иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия заключенного договора должны быть приведены в соответствие с ним, если иное не предусмотрено законодательством.

Максим СЕРГЕЕНКО

*если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.