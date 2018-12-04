Пропуск не для всех. Что происходит на границе Беларуси и России

Уже больше двух лет белорусско-российская граница, по сути, закрыта россиянами для иностранцев. Урегулирование положения происходит отнюдь не такими быстрыми темпами, как установка «шлагбаума» для граждан третьих стран. «АиФ» вспомнил историю вопроса и выделил наиболее вероятные варианты развития событий на границе.

ЧТО ПРОИСХОДИТ?

Новости о том, что открытая много лет белорусско-российская граница закрыта для иностранцев, стали распространяться в начале осени 2016 года. На российской стороне буквально в один день появились пограничники, которые начали проверку паспортов граждан при въезде в страну. Тем, у кого были документы, отличные от белорусских или российских, было предложено сделать большой крюк, чтобы пройти пограничный контроль.

Даже гражданам Украины, Казахстана, с которыми как у белорусов, так и у россиян безвизовый режим, говорится одно и то же: «Разворачивайтесь, езжайте через Литву, через Украину, через что хотите, только не здесь». Прямо из автобусов высаживают даже маленьких детей и стариков.

Контроль на границе между Беларусью и Россией исчез в 1996 году, когда вступил в силу Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между странами. Событие было историческим. По этому поводу президент Беларуси Александр Лукашенко и тогдашний премьер-министр России Виктор Черномырдин в торжественной обстановке убрали импровизированный шлагбаум, и люди стали спокойно передвигаться, даже не замечая, где кончается одна страна и начинается другая.

При этом отдельные правила въезда для иностранцев стороны так и не согласовали. Однако в течение 20 лет никто не видел в этом проблемы. Беларусь руководствуется соображением, что без уточняющих положений действует принцип, по которому белорусско-российская граница открыта для всех.

Россия же считает, что при отсутствии дополнительных международных договоренностей действует внутреннее законодательство, согласно которому иностранцы при въезде в Россию должны пройти соответствующий контроль, который на нашей границе можно осуществить только в одном месте - в Добрушском районе Гомельской области, в пункте пропуска «Новые Юрковичи».

НОВЫЙ ШЛАГБАУМ?

За два года стало понятно, что «самая странная граница в Европе» доставляет неудобства не только иностранцам, но и самим россиянам. В частности, в ноябре 2018 года на встрече губернатора Смоленской области Алексея Островского с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым обсуждался ряд актуальных вопросов социально-экономического развития российского региона. Среди прочего Алексей Островский обратил внимание, что на границе с Беларусью установилась сложная ситуация.

Губернатор отметил, что сейчас иностранные туристы и инвесторы не могут въехать на территорию России через Смоленскую область. Это негативно отражается на привлечении инвестиций в регион, а также на развитии туристической отрасли и международного сотрудничества.

Островский и Медведев обсудили возможность организации международного пункта пропуска «Красная горка» на территории Смоленской области. Однако даже о приблизительной дате его введения в эксплуатацию не сообщается.

Один подобный пункт пропуска вряд ли поспособствует решению проблемы. К примеру, попасть напрямую из Витебской области Беларуси в Псковскую область России для иностранцев сейчас также проблематично. А пересекать белорусско-российскую границу на поезде можно только на свой страх и риск, надеясь лишь на то, что пограничники не пройдут по вагону в поисках «не наших» паспортов. Соглашение о взаимном признании виз между РБ и РФ готово к подписанию

ПРИЗНАНИЕ ВИЗ

С конца 2017 года ведется разговор о взаимном признании виз двух стран. Другими словами, с визой Беларуси иностранцы смогут попасть в Россию и наоборот. Это соглашение могло бы в большей степени разрешить возникший вопрос и вернуть положение дел, существовавшее до осени 2016 года, когда все передвигались свободно. Однако всякий раз заявления о скором подписании соглашения оставались нереализованными. Сначала был установлен срок до конца 2017 года, затем - до весны текущего года, но всякий раз сторонам что-то мешало окончательно договориться.

Разногласия стороны публично не объясняют. Но одна из возможных причин задержки - списки невъездных граждан, которые у наших стран различаются. К примеру, если в России иностранец входит в список невъездных, но у Беларуси к нему нет никаких претензий, он может свободно посетить нашу страну. Видимо, механизм контроля ситуации, чтобы такой гражданин не попал в Россию через Беларусь, до конца пока не продуман.

Недавно как российские, так и белорусские чиновники заявили, что проект соглашения между Беларусью и Россией о взаимном признании виз находится в высокой степени готовности. По их словам, подготовка документа российской стороной завершена. При этом означает ли фраза «высокая степень готовности» то, что вскоре неразбериха на нашей границе закончится, неизвестно.

У НАС КОНТРОЛЯ НЕТ

С белорусской стороны контроля нет и сегодня, и вводить его никто не собирается. Согласно российскому законодательству сейчас иностранцы могут легально попасть в Россию через нашу страну только на воздушном транспорте.

Примечательно, что с мая 2017 года все рейсы из Беларуси из внутренних терминалов были переведены в международные секторы российских аэропортов. По словам представителей российской стороны, контроль введен для того, чтобы иностранцы не смогли незаконно проникнуть на территорию наших соседей.