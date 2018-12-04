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Пропуск не для всех. Что происходит на границе Беларуси и России

05.12.2018 13:09 — Разное | Аргументы и факты  
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Пропуск не для всех. Что происходит на границе Беларуси и России
«Самая странная граница в Европе» доставляет неудобства не только иностранцам. © / Фото из открытых источников

Уже больше двух лет белорусско-российская граница, по сути, закрыта россиянами для иностранцев. Урегулирование положения происходит отнюдь не такими быстрыми темпами, как установка «шлагбаума» для граждан третьих стран. «АиФ» вспомнил историю вопроса и выделил наиболее вероятные варианты развития событий на границе.

Пропуск не для всех. Что происходит на границе Беларуси и России Россия хочет установить международный пункт пропуска на границе с Беларусью

ЧТО ПРОИСХОДИТ?

Новости о том, что открытая много лет белорусско-российская граница закрыта для иностранцев, стали распространяться в начале осени 2016 года. На российской стороне буквально в один день появились пограничники, которые начали проверку паспортов граждан при въезде в страну. Тем, у кого были документы, отличные от белорусских или российских, было предложено сделать большой крюк, чтобы пройти пограничный контроль.

Даже гражданам Украины, Казахстана, с которыми как у белорусов, так и у россиян безвизовый режим, говорится одно и то же: «Разворачивайтесь, езжайте через Литву, через Украину, через что хотите, только не здесь». Прямо из автобусов высаживают даже маленьких детей и стариков.

Контроль на границе между Беларусью и Россией исчез в 1996 году, когда вступил в силу Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между странами. Событие было историческим. По этому поводу президент Беларуси Александр Лукашенко и тогдашний премьер-министр России Виктор Черномырдин в торжественной обстановке убрали импровизированный шлагбаум, и люди стали спокойно передвигаться, даже не замечая, где кончается одна страна и начинается другая.

При этом отдельные правила въезда для иностранцев стороны так и не согласовали. Однако в течение 20 лет никто не видел в этом проблемы. Беларусь руководствуется соображением, что без уточняющих положений действует принцип, по которому белорусско-российская граница открыта для всех.

Россия же считает, что при отсутствии дополнительных международных договоренностей действует внутреннее законодательство, согласно которому иностранцы при въезде в Россию должны пройти соответствующий контроль, который на нашей границе можно осуществить только в одном месте - в Добрушском районе Гомельской области, в пункте пропуска «Новые Юрковичи».

Пропуск не для всех. Что происходит на границе Беларуси и России Лукашенко обозначил главный вопрос в отношениях с Россией

НОВЫЙ ШЛАГБАУМ?

За два года стало понятно, что «самая странная граница в Европе» доставляет неудобства не только иностранцам, но и самим россиянам. В частности, в ноябре 2018 года на встрече губернатора Смоленской области Алексея Островского с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым обсуждался ряд актуальных вопросов социально-экономического развития российского региона. Среди прочего Алексей Островский обратил внимание, что на границе с Беларусью установилась сложная ситуация.

Губернатор отметил, что сейчас иностранные туристы и инвесторы не могут въехать на территорию России через Смоленскую область. Это негативно отражается на привлечении инвестиций в регион, а также на развитии туристической отрасли и международного сотрудничества.

Островский и Медведев обсудили возможность организации международного пункта пропуска «Красная горка» на территории Смоленской области. Однако даже о приблизительной дате его введения в эксплуатацию не сообщается.

Один подобный пункт пропуска вряд ли поспособствует решению проблемы. К примеру, попасть напрямую из Витебской области Беларуси в Псковскую область России для иностранцев сейчас также проблематично. А пересекать белорусско-российскую границу на поезде можно только на свой страх и риск, надеясь лишь на то, что пограничники не пройдут по вагону в поисках «не наших» паспортов.

Пропуск не для всех. Что происходит на границе Беларуси и России Соглашение о взаимном признании виз между РБ и РФ готово к подписанию

ПРИЗНАНИЕ ВИЗ

С конца 2017 года ведется разговор о взаимном признании виз двух стран. Другими словами, с визой Беларуси иностранцы смогут попасть в Россию и наоборот. Это соглашение могло бы в большей степени разрешить возникший вопрос и вернуть положение дел, существовавшее до осени 2016 года, когда все передвигались свободно. Однако всякий раз заявления о скором подписании соглашения оставались нереализованными. Сначала был установлен срок до конца 2017 года, затем - до весны текущего года, но всякий раз сторонам что-то мешало окончательно договориться.

Разногласия стороны публично не объясняют. Но одна из возможных причин задержки - списки невъездных граждан, которые у наших стран различаются. К примеру, если в России иностранец входит в список невъездных, но у Беларуси к нему нет никаких претензий, он может свободно посетить нашу страну. Видимо, механизм контроля ситуации, чтобы такой гражданин не попал в Россию через Беларусь, до конца пока не продуман.

Недавно как российские, так и белорусские чиновники заявили, что проект соглашения между Беларусью и Россией о взаимном признании виз находится в высокой степени готовности. По их словам, подготовка документа российской стороной завершена. При этом означает ли фраза «высокая степень готовности» то, что вскоре неразбериха на нашей границе закончится, неизвестно.

Пропуск не для всех. Что происходит на границе Беларуси и России Должны ли россияне на белорусской границе соблюдать лимиты на ввоз товаров?

У НАС КОНТРОЛЯ НЕТ

С белорусской стороны контроля нет и сегодня, и вводить его никто не собирается. Согласно российскому законодательству сейчас иностранцы могут легально попасть в Россию через нашу страну только на воздушном транспорте.

Примечательно, что с мая 2017 года все рейсы из Беларуси из внутренних терминалов были переведены в международные секторы российских аэропортов. По словам представителей российской стороны, контроль введен для того, чтобы иностранцы не смогли незаконно проникнуть на территорию наших соседей.

 
 
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Для кого и почему на границе Беларуси и России установлен «невидимый шлагбаум».
 
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