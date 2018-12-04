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Реестр производителей органической продукции появится на сайте Госстандарта

05.12.2018 12:58 — Разное | Ежедневник  
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Реестр производителей органической продукции появится на сайте Госстандарта

фото: чита.ру

Вести реестр будет Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации.

Об этом сообщила начальник управления оценки соответствия и лицензирования Государственного комитета по стандартизации Елизавета Козленко, пишет БЕЛТА.

Чиновница пояснила, что юридическое, физическое лицо или индивидуальный предприниматель, производящие органическую продукцию, должны пройти ее сертификацию в Национальной системе подтверждения соответствия. Далее они будут включены в соответствующий реестр производителей органической продукции, который должен быть размещен на сайте Госстандарта.

Закон о производстве и обращении органической продукции принят в Беларуси в ноябре этого года. Законом определены требования к производственным процессам, вводится добровольная сертификация органической продукции и процессов ее производства на соответствие госстандартам Беларуси и техническим кодексам.

 
 
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Вести реестр будет Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации.
 
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