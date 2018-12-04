Презентация «Як купалі ў купелі» — большой отчет

Презентация новой книги нашей уважаемой, любимой народом поэтессы, члена Союза писателей Беларуси и народного литературного объединения «Роднае слова» Нины Ковалевой стала общественно значимым событием в жизни не только Горецкого района.





Мероприятие собрало массу заинтересованных участников, поклонников поэтического творчества этой мужественной женщины, стойкостью и талантом которой не перестают восхищаться люди разных возрастов. Руководство района, общественных организаций и объединений, гости из других регионов, школьники, студенты, представители среднего и старшего поколений, — актовый зал детской школы искусств и вокально-хорового мастерства был полон.

Даже пришлось устанавливать дополнительные посадочные места, чтобы все, кто пришел 1 декабря на представление книги Нины Дмитриевны, сборника стихов и обрядов «Як купалі ў купелі», могли в комфортной обстановке получить истинное наслаждение от встречи с ее прекрасным творчеством, чудесной светлой поэзией, в которой все такое душевное, понятное для всех, родное и дорогое сердцу. Кстати, сборник и презентация посвящены Году малой родины.

Через всю книгу проходит красной нитью любовь автора к своей малой родине, Отечеству, Беларуси.

До начала мероприятия все, кто пришел на презентацию, с большим интересом знакомились с экспонатами выставки о жизни и творчестве Н. Д. Ковалевой. Авторские сборники, фотографии поэтессы в юные годы и более позднее время, дипломы и грамоты, публикации разных лет.





Обращала на себя внимание большая раскрытая книга легенды белорусской журналистики Романа Ерохина, на страницах которой знакомый лик и заголовок из ее стихотворных слов «Это вовсе не значит, что не больно, не трудно…». Автор сделал очень много для Нины Ковалевой, для ее становления как поэта.

Весьма впечатляющим и трогательным было начало презентации. На экране видеоролик о нашей родной Беларуси, над которой непрерывно летит пара журавлей. Голос ведущей продекламировал стихотворение и текст вступления к презентуемому сборнику, автобиографический монолог, из которого вставали образы родной деревушки Еськовки нашей поэтессы, того отцовского поля, на котором она вместе с мамой жала серпом золотые колосья ржи и пшеницы, виделись обряды и старинные песни, которые в молодости Нина Дмитриевна записывала за своими соседками. И стук колес поезда на станции Темный Лес, который сначала увез в новую жизнь сельскую девушку, а потом вернулся с нею назад.

Со сцены в этот день прозвучало много добрых слов в адрес поэтессы, о ее литературном творчестве и таланте, жизненной стойкости и мужестве. Как было сказано, эта новая книга — ее подарок всем нам. Ведь поэзия Нины Дмитриевны наполнена и искрится добротой и любовью. Несмотря на тяжелейшие испытания, этот человек продолжает жить, творить, бороться и дарить радость людям.

На мероприятие пришли люди, которых очень хотела бы видеть в такой значимый и важный для автора день Нина Дмитриевна.

Много хороших, искренних слов сказал в адрес Н. Д. Ковалевой председатель районного исполнительного комитета Сергей Кулагин, который, не скрывая волнения, вышел на сцену с новым сборником в руках.

— Сегодня у нас праздник — презентация вот этого замечательного произведения, результат труда талант­ливого человека. Есть у белорусского народа добрая традиция — передавать из поколения в поколение все самое лучшее, сокровенное, что накоплено мудрым жизненным опытом, — свою историю. Горецкий район богат литературными традициями. Среди множества местных талантов есть

уникальный, неимоверно мужественный человек, член Союза писателей Беларуси, активный участник литературной жизни района, области и республики — Нина Ковалева.





Сергей Леонович говорил о значении выхода нового сборника и о значении малой родины в жизни каждого из нас. Напомнил слова Президента Респуб­лики Беларусь А. Г. Лукашенко о малой родине, что она многолика: «Для одних это родной город или деревня, где прошли лучшие детские годы, для других — кусочек дикой природы, который радовал глаз и дарил чувство наполненности и покоя..». Именно такой и предстает малая родина в произведениях Нины Дмитриевны.

Сергей Леонович прочел стихо­творение из нового сборника. Сказал, что стихи этого автора простые и понятные, а главное — они написаны от души и являются верными ориентирами в жизни. Он также отметил, сколько много талантливых людей живет в нашем Горецком регионе, и молодежи есть с кого брать пример.

От Могилевского областного отделения Союза писателей Беларуси выступил Владимир Харлантьев, который прежде всего поблагодарил руководство района и объединения «Роднае слова» за заботу об их товарище, чье творчество высоко ценят члены Союза писателей, за постоянную работу по пропаганде ее творчества, работу с молодежью. Отметил важность выхода книги именно в Год малой родины, книги о любви к тем местам, где родилась поэтесса, и где проживает — Дрибинскому и Горецкому районам.

— В этой книге каждый найдет что-то свое, и не только мы, но и даже наши дети. Эта книга — прекрасный подарок всем нам, — отметил Владимир Артемьевич.

Он поздравил автора с выходом книги и передал для Нины Дмитриевны букет цветов с пожеланием, чтобы в следующем году вышел очередной сборник ее творчества. Тем более год будет для нее юбилейным.

Поздравить автора с выходом нового сборника пришли в этот день заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Ольга Панасюк, начальник отдела по образованию Елена Гируцкая, благочинный церквей Горецкого округа Могилевской епархии протоиерей Сергий Мосур, руководитель народного литературного объединения «Роднае слова» Людмила Дерюжкова.

Как отметил отец Сергий, каждая такая книга — это Евангелие, что в переводе с греческого означает «добрая весть». Автор пишет о людях, которые живут на этой земле, которых она знает. Значит, мы все дороги ей. Читая ее стихи, понимаешь, что автор, который прикован к постели и не может видеть окружающий мир, видит намного больше. Все ее сборники проникнуты светом божественной любви. Пожелал всем, читая, напитаться этой благодатью Божией, а Нине Дмитриевне — здравия душевного и телесного, всем нам крепости, взирая на ее земной подвиг.





Очень теплыми и душевными были поздравления от земляков. От делегации Дрибинского района на сцену вышли директор биб­лиотечной сети района Марина Соколова и заведующий Темнолесской библиотекой Елена Шевардова. Они передали поздравления от председателя Дрибинского райисполкома Д. В. Готовчика и Благодарственное письмо от райисполкома. Елена Михайловна рассказала о музейной комнате, которая создана при библиотеке в Темном Лесу и весьма востребована посетителями разных возрастов.

Свои поздравления и стихи адресовали поэтессе коллеги по перу Светлана Терешко и Наталья Никончук.

Как отметила ведущая, выход новой книги Н. Ковалевой стал возможным благодаря неравнодушным людям, которые организовали сбор средств на платформе «Талака» при информационной поддержке платформы «Имена», а также финансовой помощи ОО «Белорусский союз женщин».

В такой знаменательный день все участники презентации, благодаря организаторам этого районного мероприятия, смогли пройтись по страницам новой книги, ее произведениям, в которых отражена душа белорусского народа, его неповторимый самобытный характер, любовь к отчему краю. Многое из этого сборника было прекрасно иллюстрировано, театрализовано, инсценировано, озвучено, продек­ламировано мастерами искусств районного масштаба и юными дарованиями из учреждений образования и культуры района, студентами БГСХА. Все они прекрасно представили каждый из четырех разделов книги.

Прозвучали песни на стихи Н. Ковалевой. Своими замечательными выступ­лениями порадовали любимые публикой солисты — Т. Турманова, А. Пугач, Н. Курбасова, А. Баркулова, молодой специалист районной библиотеки Ольга Кожевникова, именитый коллектив — народный академический хор «Спадчына» и его женская группа, вокальный ансамбль «Отрада» (РЦСОН), в репертуаре которых много песен Нины Ковалевой, и зритель их всегда с благодарнос­тью слушает. Тепло принимал зал выступления участников народного фольклорного ансамбля «Таямніцы» (РЦК), хореографического коллектива «Серпантин» (СШ №1), театрального коллектива «Светлячок» (ДШИиВХМ), участников студенческих клубов «Парадокс» и Дебют» (БГСХА). Сколько добрых эмоций подарили все эти выступления! Какими реалистичными были инсценировки сюжетов свадебного обряда, замечательными задорные припевки!

И новая книга поэтессы Ковалевой, и мероприятие по ее презентации горецкой публике стали прекрасным подарком всем нам в Год малой родины. За что мы все безмерно благодарны нашей Нине Дмитриевне! И дай ей Бог и дальше неустанно писать свои произведения — бесценное наследство великого таланта горецкой и дрибинской земли.

Галина Кожевникова

Фото Михаила Левцова