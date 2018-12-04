Плата за общежития в Могилевской области снизится в 4 раза

В Могилевской области введут понижающие коэффициенты платы за пользование общежитиями, сообщили в облисполкоме . Он будет равен 0,2. Так решил облисполком. Однако решение еще не вступило в законную силу.

Таким образом, если раньше плата за проживание в благоустроенном блоке в Могилеве и Бобруйске составляла около 70 рублей, в районных городах — около 50, в сельской местности — порядка 20, то с введением понижающего коэффициента плата уменьшится до 4 раз.

Понижающий коэффициент будет действовать на территории всей области и независимо от ведомственной подчиненности общежитий. В том, что стоимость проживания в общежитиях снизится, есть и заслуга профсоюзов.

Вместе со снижением денежных поступлений за пользование общежитием, уменьшатся и суммы, направляемые на обновление общежитий. Тем не менее, по словам ЖКХ, это не отменит планов по приведению в порядок жилфонда данной категории.