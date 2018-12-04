Начался региональный отбор на «Славянский базар-2019»

Министерство культуры совместно с Центром культуры «Витебск» — дирекцией Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» , облисполкомами, Мингорисполкомом начинают подготовку к проведению отборочных туров XXVIII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019» и ХVII Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2019».

Старт региональным отборочным турам главных конкурсов форума будет дан 5 декабря в Гродно. Для Могилевской области определен день — 11 декабря (вторник).

Региональный отбор талантов Могилевщины пройдет на базе «Могилевского областного методического центра культурно — народного творчества и просветительной работы» (ул.Первомайская, 10). Начало в 11.00. Телефон для справок +375-29-745-43-08.

Председателем жюри будет заслуженная артистка Республики Беларусь Алена Ланская.

Для участия в конкурсных отборах исполнителям необходимо представить по две композиции: эстрадную песню белорусского автора на белорусском языке (для участников детского музыкального конкурса и конкурса исполнителей эстрадной песни), эстрадную песню по выбору участника, наиболее ярко отражающую его исполнительское мастерство и артистические способности (для участников детского музыкального конкурса) и эстрадную песню композитора славянской страны на одном из славянских языков либо мировой хит (для участников конкурса исполнителей эстрадной песни).

В первом отборочном этапе могут попробовать свои силы все желающие вне зависимости от музыкального образования. Из всех прошедших региональные комиссии отберут затем по пять своих представителей на второй этап отбора, который состоится в январе-феврале. Специальная комиссия определит десятку финалистов. Из них до конца марта на третьем этапе определят представителей Беларуси для участия в музыкальных конкурсах фестиваля.

В 2019 году «Славянский базар в Витебске» пройдет с 11 по 15 июля. Дополнительные мероприятия форума запланированы на 9, 10 и 16, 17 июля.