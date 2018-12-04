Телефонная связь дорожает в Беларуси

Услуги почты и домашний телефон незначительно подорожают. Изменения тарифов зафиксированы в постановлении Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

После подорожания обладателям стационарного телефона в месяц придется платить на 27 копеек больше - абонентная плата за него теперь составит 3,08 рубля; минута разговора по стране выросла на 0,05 копейки - до Br0,0064; общение по межгороду - на 0,1 копейки — до 0,0145 рубля.

Поднялись расценки и на почтовые отправления. Цена пересылки почтовой карточки, письма или бандероли весом до 20 г выросла на шесть копеек. Если бандероль прибавляет в весе на 20 г, то стоимость ее отправки увеличивается на одну копейку, передает БелТА.

В последний раз тарифы на телефонную связь повышались три года назад, а в 2016 году выросла ставка НДС на данные услуги. Чиновники необходимость подорожания объясняют убыточностью этих услуг.