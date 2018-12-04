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Эксперт назвал пять самых опасных полуавтоматических пистолетов США
Военный эксперт Кайл Мизоками назвал пять самых эффективных полуавтоматических
AutoMag
Впервые выпущенный в продажу в 1972 году, пистолет AutoMag калибра .44 Magnum некоторое время был самым мощным на рынке. Боеприпас для этого пистолета был на базе укороченной гильзы винтовочного патрона .308 Винчестер (7,62×51).
У пистолета был однорядный магазин на семь патронов и несколько вариантов стволов длиной от 6 до 10 дюймов. Вес пистолета в зависимости от модификации мог превышать 1,5 кг.
Desert Eagle
Пистолет Desert Eagle калибра .50 AE (12.7×33RB мм) — настоящая ручная пушка. Он построен по схеме, характерной не для самозарядных пистолетов, а для автоматических винтовок.
Схема газоотвода очень сильно напоминает механизм самозарядного карабина Ruger Mini-14, а затвор и запирание боевыми упорами (личинками) — механизм автомата M16. Боеприпас этого пистолета по дульной энергии превосходит в четыре раза патрон 9×19 Parabellum.
Colt 1911A1
Созданный в 1911 году Джоном Мозесом Браунинг этот пистолет был обновлен в 1924 году до версии А1, и в таком виде он известен нам сегодня. Этот пистолет уступает по мощности двум предыдущим, зато он имеет меньшую отдачу и удобнее для стрелка.
И в целом это более практичный боевой пистолет. Стандартным для 1911A1 является семизарядный магазин, на рынке есть адаптированные 8- и 10-зарядные.
Maxim 9
В отличие от других пистолетов в этом списке, ведущих огонь шумными мощными патронами, Maxim 9 обладает встроенным глушителем, понижающим звук выстрела до 139 децибел.
В корпусе Морской пехоты США тихий звук выстрела называют большим преимуществом: не демаскирует стрелка и бойцам с таким оружием проще работать в паре — выстрелы не заглушают команды.
Glock 17
Нахождение Glock 17 в этом списке может показаться странным, но автор признается, что включил его из-за надежности, простоты и эффективности. По количеству патронов в магазине — 15 штук — он значительно превосходит все пистолеты в этом списке.
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Это оружие, рассчитанное на мощный патрон, чрезвычайно опасно.
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