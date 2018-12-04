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Эксперт назвал пять самых опасных полуавтоматических пистолетов США

05.12.2018 13:41 — Разное | Tut.by  
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Военный эксперт Кайл Мизоками назвал пять самых эффективных полуавтоматических пистолетов на американском рынке. Это чрезвычайно опасное оружие, рассчитанное на мощный патрон.

AutoMag

Впервые выпущенный в продажу в 1972 году, пистолет AutoMag калибра .44 Magnum некоторое время был самым мощным на рынке. Боеприпас для этого пистолета был на базе укороченной гильзы винтовочного патрона .308 Винчестер (7,62×51).


У пистолета был однорядный магазин на семь патронов и несколько вариантов стволов длиной от 6 до 10 дюймов. Вес пистолета в зависимости от модификации мог превышать 1,5 кг.

Desert Eagle

Пистолет Desert Eagle калибра .50 AE (12.7×33RB мм) — настоящая ручная пушка. Он построен по схеме, характерной не для самозарядных пистолетов, а для автоматических винтовок.


Фото: gunrange.

Схема газоотвода очень сильно напоминает механизм самозарядного карабина Ruger Mini-14, а затвор и запирание боевыми упорами (личинками) — механизм автомата M16. Боеприпас этого пистолета по дульной энергии превосходит в четыре раза патрон 9×19 Parabellum.

Colt 1911A1

Созданный в 1911 году Джоном Мозесом Браунинг этот пистолет был обновлен в 1924 году до версии А1, и в таком виде он известен нам сегодня. Этот пистолет уступает по мощности двум предыдущим, зато он имеет меньшую отдачу и удобнее для стрелка.


Фото: guns.ru.

И в целом это более практичный боевой пистолет. Стандартным для 1911A1 является семизарядный магазин, на рынке есть адаптированные 8- и 10-зарядные.

Maxim 9

В отличие от других пистолетов в этом списке, ведущих огонь шумными мощными патронами, Maxim 9 обладает встроенным глушителем, понижающим звук выстрела до 139 децибел.


Фото: impactguns.com

В корпусе Морской пехоты США тихий звук выстрела называют большим преимуществом: не демаскирует стрелка и бойцам с таким оружием проще работать в паре — выстрелы не заглушают команды.

Glock 17


Фото: dearborn outdoors

Нахождение Glock 17 в этом списке может показаться странным, но автор признается, что включил его из-за надежности, простоты и эффективности. По количеству патронов в магазине — 15 штук — он значительно превосходит все пистолеты в этом списке.

 
 
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Это оружие, рассчитанное на мощный патрон, чрезвычайно опасно.
 
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