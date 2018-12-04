Эксперт назвал пять самых опасных полуавтоматических пистолетов США

Военный эксперт Кайл Мизоками назвал пять самых эффективных полуавтоматических пистолетов на американском рынке. Это чрезвычайно опасное оружие, рассчитанное на мощный патрон.

AutoMag

Впервые выпущенный в продажу в 1972 году, пистолет AutoMag калибра .44 Magnum некоторое время был самым мощным на рынке. Боеприпас для этого пистолета был на базе укороченной гильзы винтовочного патрона .308 Винчестер (7,62×51).





У пистолета был однорядный магазин на семь патронов и несколько вариантов стволов длиной от 6 до 10 дюймов. Вес пистолета в зависимости от модификации мог превышать 1,5 кг.

Desert Eagle

Пистолет Desert Eagle калибра .50 AE (12.7×33RB мм) — настоящая ручная пушка. Он построен по схеме, характерной не для самозарядных пистолетов, а для автоматических винтовок.



Фото: gunrange.

Схема газоотвода очень сильно напоминает механизм самозарядного карабина Ruger Mini-14, а затвор и запирание боевыми упорами (личинками) — механизм автомата M16. Боеприпас этого пистолета по дульной энергии превосходит в четыре раза патрон 9×19 Parabellum.

Colt 1911A1

Созданный в 1911 году Джоном Мозесом Браунинг этот пистолет был обновлен в 1924 году до версии А1, и в таком виде он известен нам сегодня. Этот пистолет уступает по мощности двум предыдущим, зато он имеет меньшую отдачу и удобнее для стрелка.



Фото: guns.ru.

И в целом это более практичный боевой пистолет. Стандартным для 1911A1 является семизарядный магазин, на рынке есть адаптированные 8- и 10-зарядные.

Maxim 9

В отличие от других пистолетов в этом списке, ведущих огонь шумными мощными патронами, Maxim 9 обладает встроенным глушителем, понижающим звук выстрела до 139 децибел.



Фото: impactguns.com

В корпусе Морской пехоты США тихий звук выстрела называют большим преимуществом: не демаскирует стрелка и бойцам с таким оружием проще работать в паре — выстрелы не заглушают команды.

Glock 17



Фото: dearborn outdoors

Нахождение Glock 17 в этом списке может показаться странным, но автор признается, что включил его из-за надежности, простоты и эффективности. По количеству патронов в магазине — 15 штук — он значительно превосходит все пистолеты в этом списке.