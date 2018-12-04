|
На улице Московской серьезная авария: есть пострадавшие
Фото: TUT.BY
Авария произошла днем 5 декабря на улице Московской. Как сообщили в ГАИ Минска, водитель BMW ехал со стороны улицы Чкалова в направлении проспекта Независимости. В районе дома номер 14 он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с тремя автомобилями: Mercedes, Subaru и Volkswagen.
В результате ДТП травмы получила пассажирка BMW.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины ДТП устанавливаются.
В направлении улицы Чкалова образовался серьезный затор. AUTO.TUT.BY рекомендует водителям планировать свои маршруты с учетом этой информации.
Как сообщили в «Минсктрансе», с 11.33 на улице Московской в направлении улицы Чкалова из-за ДТП произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах 27, 51, 63 и 64. Движение троллейбусов № 63 и 64 организовано до разворотного кольца «Институт Культуры».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла днем 5 декабря на улице Московской.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)