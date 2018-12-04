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На улице Московской серьезная авария: есть пострадавшие

05.12.2018 13:34 — Разное | UDF  
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Фото: TUT.BY
Четыре автомобиля столкнулись на улице Московской в столице. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.

Авария произошла днем 5 декабря на улице Московской. Как сообщили в ГАИ Минска, водитель BMW ехал со стороны улицы Чкалова в направлении проспекта Независимости. В районе дома номер 14 он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с тремя автомобилями: Mercedes, Subaru и Volkswagen.

В результате ДТП травмы получила пассажирка BMW.

На улице Московской серьезная авария: есть пострадавшие


На улице Московской серьезная авария: есть пострадавшие

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины ДТП устанавливаются.


В направлении улицы Чкалова образовался серьезный затор. AUTO.TUT.BY рекомендует водителям планировать свои маршруты с учетом этой информации.

Как сообщили в «Минсктрансе», с 11.33 на улице Московской в направлении улицы Чкалова из-за ДТП произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах 27, 51, 63 и 64. Движение троллейбусов № 63 и 64 организовано до разворотного кольца «Институт Культуры».

 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла днем 5 декабря на улице Московской.
 
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