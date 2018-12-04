Игра ХК "Динамо-Минск", проигрывающего матч за матчем в чемпионате КХЛ, привлекает все меньше и меньше болельщиков. Так, матч с "Нефтехимиком", который состоялся во вторник вечером в Минске, посетило чуть более 8 тысяч зрителей.





Согласно официальному протоколу матча, на игре "Динамо" – "Нефтехимик" присутствовало 8 087 любителей хоккея, что является наихудшим показателем зрительской активности на "Минск-Арене" с 2014 года.

ХК "Динамо-Минск" проиграл "Нефтехимику" – 1:2. Следующий домашний матч "зубры" проведут в четверг, 6 декабря. Соперником "Динамо" будет нижегородское "Торпедо".