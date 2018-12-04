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Житель Витебска познакомился в Интернете с женщиной и убил ее

05.12.2018 13:52 — Разное | Аргументы и факты  
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Житель Витебска познакомился в Интернете с женщиной и убил ее
Фото из открытых источников

25 ноября в одной из квартир Витебска было обнаружено тело 33-летней женщины со следами насильственной смерти.

Известно, что женщина нигде не работала, жила одна и злоупотребляла алкоголем.

Незадолго до этого она познакомилась на сайте знакомств с 39-летним мужчиной. Они встретились у нее дома и вместе пили спиртные напитки. В один из дней между женщиной и ее новым знакомым вспыхнул конфликт по поводу приобретения спиртного. В результате женщина ударила мужчину. Тот ударил ее в ответ, в результате нанес знакомой серьёзную травму, и она умерла на месте происшествия, пишет "БелНовости".

Мужчину задержали по подозрению в совершении этого преступления. Он также нигде не работает, раньше к уголовной ответственности не привлекался.

 
Теги: знакомства, Витебск
 
 
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Известно, что женщина нигде не работала, жила одна и злоупотребляла алкоголем.
 
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