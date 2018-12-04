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Президент Беларуси совершит рабочий визит в Россию для участия в саммитах ЕАЭС и СНГ

05.12.2018 13:52 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Россию для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Переговоры лидеров пройдут в Санкт-Петербурге 6 декабря.

Президент Беларуси совершит рабочий визит в Россию для участия в саммитах ЕАЭС и СНГ

Развитие интеграционных процессов, реализация цифровой повестки Союза, формирование общих рынков газа и нефти – эти и другие вопросы главы государств рассмотрят в узком и расширенном составах. В повестке также международная деятельность ЕАЭС.

В центре внимания – конкуренция на трансграничных рынках, сотрудничество в космической сфере. В этот же день в Санкт-Петербурге пройдет неформальная встреча глав государств-участников СНГ. Президенты подведут итоги сотрудничества в уходящем году и обсудят дальнейшее взаимодействие в формате Содружества.
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Россию для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе...
 
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