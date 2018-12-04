|
«Комплимент нашим горожанам»: стеклянные павильоны с сувенирами и глинтвейном откроют на Октябрьской площади 20 декабря
В программе
По периметру Октябрьской площади будут представлены так называемые соты, где 12 субъектов торгового хозяйствования будут реализовывать различную продукцию: сувенирную, продукцию собственного приготовления общественного питания, с возможностью употребить на месте и вне. Начиная от мелкоштучной сувенирной тематики, заканчивая горячими напитками (кофе, чай, глинтвейн).
Площадь заиграет по-новому. Как рассказали в программе «Минск и минчане», здесь появятся сцена, большие световые шары, а торговые точки будут стеклянными.
Новости по теме
Праздник для каждого ребёнка. Более 15 тысяч маленьких белорусов примут участие в новогодней акции «Наши дети»
Ёлки-2019 в Минске: световые картины, славянские буквы, символика стран-участниц детского «Евровидения»
‡агрузка...
Александр Лукашенко рассказал о драйверах роста белорусской экономики в интервью Сергею Брилёву
На улице Московской в Минске столкнулись четыре автомобиля
«Письмо о Боге» Эйнштейна продали на аукционе за 3 млн долларов
В Греции в водах Средиземного моря найден смертоносный паразит
Chanel решила отказаться от использования меха и кожи экзотических животных в своих коллекциях
В Индии автобус рухнул в ущелье
В Новой Каледонии объявили угрозу цунами после мощного землетрясения
«Есть вещи, которые нельзя прятать под одеялом». Уникальную коллекцию Дедов Морозов собрала брестчанка
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Комплимент нашим горожанам»: стеклянные павильоны с сувенирами и глинтвейном откроют на Октябрьской площади 20 декабря
В программе «Большой город» мы рассказываем, как столичные предприятия готовят столицу к новогоднему празднику. Дмитрий Плеханов, начальник отдела организации...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)