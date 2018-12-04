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На улице Московской в Минске столкнулись четыре автомобиля

05.12.2018 13:34 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Устанавливают обстоятельства серьезного ДТП, произошедшего в центре Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На улице Московской столкнулись четыре автомобиля.

На улице Московской в Минске столкнулись четыре автомобиля

Сообщается, что есть пострадавшие. На место прибыли сотрудники ГАИ, работают несколько машин скорой помощи, пожарные.

По предварительной информации, водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с тремя автомобилями. Движение в районе аварии затруднено. Нарушен график общественного транспорта.

На улице Московской в Минске столкнулись четыре автомобиля

На улице Московской в Минске столкнулись четыре автомобиля
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Устанавливают обстоятельства серьезного ДТП, произошедшего в центре Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На улице Московской...
 
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