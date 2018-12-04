Тео и Ольга Рыжикова впервые стали родителями. У пары родилась дочь

Новости Беларуси. Белорусский творческий тандем Тео (Юрий Ващук) и Ольга Рыжикова впервые стал родителями.

Эту радостную новость пара сообщила в Instagram.

Тео отметил, что у него от счастья подкашиваются ноги. И опубликовал фото с дочерью.

Тео:

Мир, привет!!! Подкашиваются ноги от счастья!!!! Мы с Олечкой стали родителями!!!! Милая, Оля, СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!



Фото: instagram.com/teo_esc

Мама новорожденной малышки тоже опубликовала трогательный пост и свое фото во время беременности. Ольга Рыжикова отметила, что день рождения дочери стал самым важным днем в жизни.

Ольга Рыжикова:

Теперь 5 декабря – самый важный день в жизни. Сегодня мы стали родителями чудесной малышки. Поздравляю тебя, любимый. Спасибо большое всем, кто поддерживал нас всё это время и был рядом!



Фото: instagram.com/olya_rizhikova

Пара сыграла свадьбу летом 2015 года.



Фото: instagram.com/teo_esc