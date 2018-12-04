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Тео и Ольга Рыжикова впервые стали родителями. У пары родилась дочь
Новости Беларуси. Белорусский творческий тандем Тео (Юрий Ващук) и Ольга Рыжикова впервые стал родителями.
Эту радостную новость пара сообщила в Instagram.
Тео отметил, что у него от счастья подкашиваются ноги. И опубликовал фото с дочерью.
Тео:
Мама новорожденной малышки тоже опубликовала трогательный пост и свое фото во время беременности. Ольга Рыжикова отметила, что день рождения дочери стал самым важным днем в жизни.
Ольга Рыжикова:
Пара сыграла свадьбу летом 2015 года.
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Новости Беларуси. Белорусский творческий тандем Тео (Юрий Ващук) и Ольга Рыжикова впервые стал родителями. Эту радостную новость пара сообщила в Instagram. Тео...
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