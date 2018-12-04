|
«Мы не успевали за ними». Хоккеисты «Динамо-Минск» о проигрыше «Нефтехимику»
Новости Беларуси. Хоккейное «Динамо» с поражения начало очередную домашнюю серию в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На льду «Минск-Арены» «зубры» уступили середнякам восточной конференции – хоккеистам «Нефтехимика». Причем минчане открыли счет – на 8-й минуте отличился новичок «Динамо» Терещенко. А вот дальше забрасывали только гости.
Шарипзянов во втором периоде восстановил паритет. А в самом начале третьей 20-минутки нижнекамцы провели шайбу, ставшую победной. Точный бросок на счету Пуустинена. 1:2 – «Динамо» терпит 26-е поражение в 35-м матче этого регулярного чемпионата.
Кристиан Хенкель, игрок ХК «Динамо-Минск»:
Изменения определенные есть и в психологии тоже – больше позитива стало. Тренировки тоже изменились.
Алексей Терещенко, игрок ХК «Динамо-Минск»:
Следующую игру «Динамо» проведет 6 декабря против «Торпедо» из Нижнего Новгорода.
Новости по теме
‡агрузка...
Александр Лукашенко рассказал о драйверах роста белорусской экономики в интервью Сергею Брилёву
На улице Московской в Минске столкнулись четыре автомобиля
«Письмо о Боге» Эйнштейна продали на аукционе за 3 млн долларов
В Греции в водах Средиземного моря найден смертоносный паразит
Chanel решила отказаться от использования меха и кожи экзотических животных в своих коллекциях
В Индии автобус рухнул в ущелье
В Новой Каледонии объявили угрозу цунами после мощного землетрясения
«Есть вещи, которые нельзя прятать под одеялом». Уникальную коллекцию Дедов Морозов собрала брестчанка
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Хоккейное «Динамо» с поражения начало очередную домашнюю серию в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На льду «Минск-Арены» «зубры»...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)