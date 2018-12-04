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«Мы не успевали за ними». Хоккеисты «Динамо-Минск» о проигрыше «Нефтехимику»

05.12.2018 13:12 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Хоккейное «Динамо» с поражения начало очередную домашнюю серию в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На льду «Минск-Арены» «зубры» уступили середнякам восточной конференции – хоккеистам «Нефтехимика». Причем минчане открыли счет – на 8-й минуте отличился новичок «Динамо» Терещенко. А вот дальше забрасывали только гости.

«Мы не успевали за ними». Хоккеисты «Динамо-Минск» о проигрыше «Нефтехимику»

«Мы не успевали за ними». Хоккеисты «Динамо-Минск» о проигрыше «Нефтехимику»

«Мы не успевали за ними». Хоккеисты «Динамо-Минск» о проигрыше «Нефтехимику»

«Мы не успевали за ними». Хоккеисты «Динамо-Минск» о проигрыше «Нефтехимику»

«Мы не успевали за ними». Хоккеисты «Динамо-Минск» о проигрыше «Нефтехимику»

Шарипзянов во втором периоде восстановил паритет. А в самом начале третьей 20-минутки нижнекамцы провели шайбу, ставшую победной. Точный бросок на счету Пуустинена. 1:2 – «Динамо» терпит 26-е поражение в 35-м матче этого регулярного чемпионата.

«Мы не успевали за ними». Хоккеисты «Динамо-Минск» о проигрыше «Нефтехимику»

Кристиан Хенкель, игрок ХК «Динамо-Минск»:
Перестали играть, просто перебегали нас. Они быстрее играли, они постоянно нас давили. Мы не успевали за ними.

Изменения определенные есть и в психологии тоже – больше позитива стало. Тренировки тоже изменились.

«Мы не успевали за ними». Хоккеисты «Динамо-Минск» о проигрыше «Нефтехимику»

Алексей Терещенко, игрок ХК «Динамо-Минск»:
Не то что провалили, были моменты забить. Много проиграли в своей зоне, к сожалению. Не хватило нам шайбочки одной.

Следующую игру «Динамо» проведет 6 декабря против «Торпедо» из Нижнего Новгорода.

«Мы не успевали за ними». Хоккеисты «Динамо-Минск» о проигрыше «Нефтехимику»

«Мы не успевали за ними». Хоккеисты «Динамо-Минск» о проигрыше «Нефтехимику»

«Мы не успевали за ними». Хоккеисты «Динамо-Минск» о проигрыше «Нефтехимику»

«Мы не успевали за ними». Хоккеисты «Динамо-Минск» о проигрыше «Нефтехимику»
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Хоккейное «Динамо» с поражения начало очередную домашнюю серию в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На льду «Минск-Арены» «зубры»...
 
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