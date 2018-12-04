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Дважды мама: Елизавета Боярская родила мальчика
Новости России. Елизавета Боярская стала мамой во второй раз.
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Сергей Боряский рассказал, что ребенок здоров и поздравил сестру и ее супруга – Максима Матвеева – с пополнением в семье.
Это второй ребенок Боярской и Матвеева – они уже воспитывают 6-летнего Андрея.
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Новости России. Елизавета Боярская стала мамой во второй раз. Как сообщает издание 78.ru, у актрисы родился сын. Эту информацию подтвердил брат Боярской – Сергей. ...
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