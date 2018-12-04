Дважды мама: Елизавета Боярская родила мальчика

Новости России. Елизавета Боярская стала мамой во второй раз.

Как сообщает издание 78.ru, у актрисы родился сын. Эту информацию подтвердил брат Боярской – Сергей.

Елизавета Боярская впервые появилась беременной на фото

Сергей Боряский рассказал, что ребенок здоров и поздравил сестру и ее супруга – Максима Матвеева – с пополнением в семье.



Фото: instagram.com/lizavetabo

Это второй ребенок Боярской и Матвеева – они уже воспитывают 6-летнего Андрея.